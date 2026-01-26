РФ продвинулась в направлении Краматорска: в DeepState раскрыли детали

Речь идет о населенном пункте Орехово-Васильевка.

Российские оккупанты продвинулись в районе Орехово-Васильевки, а также в самом населенном пункте. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Орехово-Васильевки и в самом населенном пункте", – отметили аналитики.

Населенный пункт Орехово-Васильевка расположен к северу от Часового Яра. РФ здесь продвинулась в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее аналитики DeepState сообщали о том, что россиянам удалось продвинуться возле двух населенных пунктов в Донецкой области. По данным аналитиков, враг имел успехи возле Предтечиного и Ступочков.

Как отметил "Аяччо", главный сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады НГУ "Хартия", РФ пытается использовать газовую трубу, чтобы завести свои силы в Купянск. По словам бойца, Силы обороны контролируют этот путь и не дают врагу достичь успехов.

Начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что российские захватчики фактически пытаются обойти Волчанск, обойти украинские войска, закрепленные в южной части города, а затем занять следующие населенные пункты. По его словам, таким образом они хотят заставить украинцев отступить из остатков города просто за счет обходных маневров.

