Во время ударов по Кувейту Иран, вероятно, повредил истребитель Eurofighter Typhoon (фото)

Во время одного из недавних ракетных ударов по Кувейту Иран, вероятно, повредил истребитель Eurofighter Typhoon Воздушных сил страны.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки авиабазы Али Аль-Салем, которые опубликовал OSINT-аналитик MenchOsint. На кадрах можно разглядеть черное пятно возле самолета. Издание "Милитарный" объясняет, что это может быть топливо или масло, которое вытекло после попадания обломка в бак истребителя.
Отмечается, что на самом объекте в результате атаки зафиксированы серьезные разрушения. Были повреждены ангары и служебные помещения.
В материале отмечается, что по состоянию на 2026 год на вооружении Воздушных сил Кувейта было 15 самолетов Eurofighter Typhoon.
"Всего Кувейт заказал 28 истребителей в рамках контракта с итальянской компанией Leonardo (22 одноместных и 6 двухместных). Поставка самолетов продолжается отдельными партиями, начиная с конца 2021 года", – пишет автор.
Примечательно, что авиабаза Али Аль-Салем, расположенная в центральной части Кувейта, является стратегически важным объектом. Она находится примерно в 60 км от границы с Ираком и играет важную роль как для Воздушных сил Кувейта, так и для военного контингента США.
"На базе расположено 386-е экспедиционное авиакрыло ВС США. Она является одним из основных логистических хабов для операций Центрального командования США в регионе, обеспечивая авиационные перевозки, медицинскую эвакуацию и поддержку боевых операций", – рассказывает "Милитарный".
Война на Ближнем Востоке: потери техники
12 марта Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о потере самолета-заправщика КС-135. Произошло это в рамках операции "Эпическая ярость", которую Штаты и Израиль проводят против Ирана. Самолет разбился на западе Ирака, о судьбе экипажа не сообщалось.
Ранее Израиль нанес удар по истребителям F-14 на авиабазе в Иране. На спутниковых снимках видны обломки как минимум двух истребителей F-14 Tomcat.