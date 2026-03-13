3 причины, почему пары чаще ссорятся во время войны: объяснение психолога

Как глобальный конфликт незаметно отравляет отношения и превращает самых близких людей во врагов из-за "скрытого стресса".

Эмоциональный груз боевых действий никогда не ограничивается только лентой новостей. Постоянный поток тревожных заголовков и образов создает специфическое фоновое давление, которое партнеры часто недооценивают, пытаясь сохранить привычную рутину, пишет издание Forbеs.

Согласно исследованиям, опубликованным в Journal of Family Psychology, существуют 3 ключевых фактора, которые превращают любимых людей во врагов в сложные времена.

Эффект "разлива" стресса

Психологи десятилетиями изучают механизм, когда внешний стресс "переливается" в отношения. Исследования показывают, что эмоции, вызванные мировыми событиями, например, дестабилизацией рынков или новостями с фронта, мешают партнерам конструктивно общаться. Стресс не заходит в дверь с табличкой "я причина твоей раздражительности" – он действует тихо, сокращая терпение и вызывая желание закрыться в себе.

Потеря "розовых очков"

В исследовании, опубликованном в Journal of Personality and Socia, которое проводилось с участием 146 пар молодоженов, показано, что в периоды сильного стресса люди теряют способность использовать свои позитивные навыки общения. Даже самые любящие партнеры начинают: острее замечать негативное поведение другого, полностью игнорировать положительные поступки, оценивать проблемы в отношениях более критично и цинично. Ваш партнер не изменился - изменилось ваше восприятие из-за истощения когнитивных ресурсов.

Передача тревоги

Стресс имеет способность передаваться от одного партнера к другому. Если один из супругов погружается в депрессивное состояние после просмотра новостей, другой подсознательно считывает этот сигнал и тоже начинает испытывать тревогу. В результате оба оказываются в состоянии эмоционального дефицита, не имея сил поддержать друг друга, рассказывают в исследовании New Media & Society.

Что парам стоит помнить перед следующей ссорой

Автор советует вместо того, чтобы обвинять друг друга, нужно остановиться и признать: "Мы оба сейчас несем тяжелый эмоциональный груз". Простое озвучивание тревоги и понимание того, что вы проходите этот неспокойный этап вместе, помогает разрядить напряжение. Во время войны важно укреплять внутреннюю связь, открыто обсуждая свое состояние и поддерживая друг друга.

Психология отношений

Психология отношений

Добавим, что ОКР очень влияет на отношения, человек с таким расстройством постоянно сомневается в своих чувствах или партнере и часто думает: "а вдруг это не тот человек". Он может преувеличивать мелочи – например, воспринимать обычные ситуации как серьезные проблемы в отношениях. Также для этого характерны навязчивые мысли, стремление к "идеальным" отношениям и постоянный поиск подтверждения чувств партнера.

