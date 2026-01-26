РФ прорывается на новых участках границы: военный рассказал, о каких направлениях идет речь

Для этого россияне привлекают большие силы пехоты, которую поддерживают артиллерия, дроны, авиация.

Враг пытается прорваться в нескольких местах через государственную границу Украины на Южно-Слобожанском направлении, которое немного шире, чем непосредственно Волчанское. Об этом сказал в эфире телемарафона начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "ГАРТ" Александр Даниленко.

По его словам, враг всю прошлую неделю продолжал штурмовые действия, с нескольких направлений пытался прорвать позиции бригады на государственной границе.

"Для этого задействованы большие силы пехоты, которую поддерживает артиллерия, дроны, авиация", - подчеркнул Даниленко, говоря об атаках врага.

Видео дня

Он отметил, что российские оккупанты прорываются через украинскую границу на новых участках.

"Если брать север Харьковщины, то еще месяц назад Волчанск, несколько населенных пунктов возле Волчанска были активными зонами. На других участках были попытки проникновения ДРГ, обстрелы, но массовых прорывов не было. А сейчас враг пытается расширить этот периметр зоны активных боевых действий. И заходит, пытается прощупывать наши слабые места. Для этого задействует большие силы", - рассказал Даниленко.

По его словам, пока удается успешно отбивать атаки врага.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают искать слабые места в обороне Украины на Харьковском направлении. Бои не прекращаются в районах Волчанска и Купянска, а также продолжается интенсивное давление на украинские позиции на Лиманском направлении.

Начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что в направлении Купянска россияне пытаются прорвать украинскую границу, однако успеха не имеют. Армия РФ почти не использует тяжелую технику на этом участке фронта. По его словам, атаки ведутся небольшими группами по 15-20 человек. Это свидетельствует об ограниченных возможностях прорыва украинской обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: