Россияне отошли с некоторых позиций в Херсонской области, - Волошин

Враг отступил с острова Алексеевский.

Российские военные отошли с некоторых позиций в Херсонской области из-за активных действий Сил обороны. Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Так, по его словам, враг отступил с острова Алексеевский.

"На острове Алексеевский наша разведка фиксирует оставление позиций. Это произошло в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния тех военнослужащих, которые находились на этих позициях", - отметил он.

Видео дня

Волошин также подчеркнул, что враг не может восстановить там наблюдательные посты.

Спикер Сил обороны Юга добавил, что с Херсонского направления россияне перебрасывают подразделения на Ореховское направление.

"С Херсонского направления сейчас враг проводит перегруппировку и снимает подразделения воздушно-десантных войск, перебрасывая их на Ореховское направление для поддержания темпа штурмовых действий", - сказал он.

Последние новости с фронта

Россияне продолжают искать слабые места в обороне Украины на Харьковском направлении. Бои не прекращаются в районах Волчанска и Купянска, а также продолжается интенсивное давление на украинские позиции на Лиманском направлении.

Кроме того, враг пытается прорваться в нескольких местах через государственную границу Украины на Южно-Слобожанском направлении.

Также аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты продвинулись в районе Орехово-Васильевки - в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Вас также могут заинтересовать новости: