Россияне отошли с некоторых позиций в Херсонской области, - Волошин

Российские военные отошли с некоторых позиций в Херсонской области из-за активных действий Сил обороны. Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Так, по его словам, враг отступил с острова Алексеевский.
"На острове Алексеевский наша разведка фиксирует оставление позиций. Это произошло в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния тех военнослужащих, которые находились на этих позициях", - отметил он.
Волошин также подчеркнул, что враг не может восстановить там наблюдательные посты.
Спикер Сил обороны Юга добавил, что с Херсонского направления россияне перебрасывают подразделения на Ореховское направление.
"С Херсонского направления сейчас враг проводит перегруппировку и снимает подразделения воздушно-десантных войск, перебрасывая их на Ореховское направление для поддержания темпа штурмовых действий", - сказал он.
Последние новости с фронта
Россияне продолжают искать слабые места в обороне Украины на Харьковском направлении. Бои не прекращаются в районах Волчанска и Купянска, а также продолжается интенсивное давление на украинские позиции на Лиманском направлении.
Кроме того, враг пытается прорваться в нескольких местах через государственную границу Украины на Южно-Слобожанском направлении.
Также аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты продвинулись в районе Орехово-Васильевки - в сторону Славянско-Краматорской агломерации.