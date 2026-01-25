Миротворцы вместо оккупации: Украина и США обсудили альтернативный сценарий для Донбасса, - NYT

Эта тема стала ключевой на фоне отказа Киева выполнить требование Москвы о передаче под контроль России всего региона.

Украинские и американские переговорщики рассматривают вариант введения нейтральных сил в качестве миротворцев в часть Донецкой области или формирование там демилитаризованной зоны.

Обсуждение статуса Донбасса стало одним из самых сложных вопросов во время двухдневных переговоров Украины, США и России в Абу-Даби (ОАЭ), пишет The New York Times. Сообщается, что украинские власти категорически отвергли требование России передать ей контроль над всей Донецкой областью.

Россия, в свою очередь, отвергает любые варианты урегулирования территориального вопроса, которые отличаются от договоренностей, якобы достигнутых между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным на саммите на Аляске прошлым летом, согласно которым Украина должна уступить неподконтрольные территории в регионе оккупантам.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская делегация делает все, чтобы итоговая сделка соответствовала именно этим договоренностям Трампа и Путина.

Для Украины любой компромисс по контролю над восточными территориями будет горьким после более чем десятилетия кровопролития при защите этого региона, начавшегося с первого российского военного вторжения в 2014 году, заявляют журналисты.

Общий ход переговоров

При этом, несмотря на разногласия по территориям, президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу в Абу-Даби конструктивной и намекнул на прогресс. "При наличии готовности двигаться вперед – а Украина готова – состоятся дальнейшие встречи, возможно, уже на следующей неделе", – сообщил он.

Также Зеленский отметил, что делегации обсудили роль США в "мониторинге и надзоре за процессом прекращения войны". Военные представители сторон уже составили список вопросов для следующего раунда.

Что еще известно о прошедших в ОАЭ переговорах

Ранее УНИАН сообщал, что РФ отправила на переговоры в Абу-Даби "лучшего переговорщика Путина". В российскую делегацию вошли три человека: начальник ГРУ Игорь Костюков, переводчик Илья Курепов и он.

Кроме того, мы также рассказывали о том, какими были взаимодействия Украины и РФ на переговорах. Переговоры включали как совместные встречи американских посредников с российскими и украинскими переговорщиками, так и прямую встречу россиян и украинцев без присутствия американцев.

