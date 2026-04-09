'Думаю, что Украина больше России': пленный оккупант удивил ответами о своей стране

Бойцы 225 отдельного штурмового полка ВСУ допросили пленного россиянина, который удивил их тем, что не знал даже приблизительной численности населения своей страны и думал, что Украина больше по площади, чем РФ. Видео разговора опубликовали на странице полка в Facebook.

У пленного спросили, что он знал об Украине до того, как попал на фронт. Он сразу признался, что ничего не знал о нашей стране.

"Я даже в России не знаю численность населения. 2-3 миллиона, я не знаю, 1,5 может миллиарда... Нет, скорее всего, миллионов", - сказал оккупант.

Видео дня

Также пленный заявил, что, вероятнее всего, площадь Украины больше, чем у России. Он отметил, что карту своей страны видел очень давно.

"Меня политика не интересует", - добавил оккупант.

Пленный также не смог ответить правильно на вопросы об истории. У него спросили, когда началась Вторая мировая война, на что оккупант ответил:

"Первая в 1941-1945, а вторая... Не вспомню".

Мать пленного оккупанта отказалась говорить со своим сыном

Ранее журналист Дмитрий Карпенко взял интервью у пленного российского оккупанта по имени Владимир из Саратовской области. Пленный во время разговора решил позвонить своей матери, но она отказалась говорить с ним.

Женщина заявила, что "сейчас ей некогда", когда журналист спросил у нее, хочет ли она пообщаться со своим сыном. После этого пленный признался, что у него "паршивые ощущения" от этой ситуации. Он заявил, что не ожидал такой реакции.

