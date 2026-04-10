Боец 'Магуры' пронёс на себе пленного белоруса 10 км по заминированным полям (видео)

В бригаде говорят, что теперь наемника можно будет обменять на кого-нибудь из наших пленных.

В плен 47 ОМБр "Магура" в Сумской области добровольно сдался гражданин Беларуси. Украинскому бойцу с позывным Лют пришлось нести его на себе 10 километров по заминированным полям. Об этом сообщили в бригаде.

На обнародованном видео белорус Юрий Малыщицкий рассказал, что заключил контракт с армией РФ. Сначала его направили в саперы, а затем – в операторы БПЛА.

"Я понимал, что дела плохи, и решил сдаться в плен. Был без оружия, без бронежилета. Только портфель с продуктами питания и барсетка с чистыми носками и трусами", – говорит он.

Российский наемник решил идти по лесу, а не по дороге, чтобы его не заметил беспилотник. Идя, подорвался на мине.

"Перевязался и начал ползти, звал на помощь. В результате откликнулись двое ваших бойцов... Я сказал, что я пленник и хочу сдаться... Они помогли добраться до укрытия, перевязали мне рану и наложили дополнительный турникет", – рассказал белорус.

Воин, который вместе с побратимом пришел на помощь Малыщицкому, говорит, что сначала пытались вести пленного, но он начал падать. Идти было опасно, потому что начиналось открытое заминированное поле.

"Мы вышли около третьего ночи, а в три часа дня мы уже были на нашей точке... Он был тяжелым, на мне еще была броня, автомат. Это было тяжело. Все таяло, и ногам было очень тяжело в это вступать и отрывать ногу от этой грязи. Плюс на тебе большой груз. А самая большая опасность – это два поля, которые нужно было быстро пройти, а они были заминированы", – говорит боец Лют.

Сейчас пленный белорус называет свое участие в войне ошибкой и призывает других не идти воевать в Украину:

"У меня в голове только одно: это ненависть. Я знаю, что это моя ошибка. Все продал, а в результате теперь жалею... Мы были лишь пушечным мясом, не более".

Военный Лют, который ночью прикрывал пленного российского наемника, говорит, что делал это для того, чтобы его можно было обменять на кого-то из наших пленных.

Пленные оккупанты

Как сообщал ранее УНИАН, оккупант, попавший в плен к бойцам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, удивил ответами о своей стране. Он не знал даже приблизительной численности населения своей страны и думал, что Украина больше по площади, чем РФ. Пленник также не смог правильно ответить на вопросы по истории. Его спросили, когда началась Вторая мировая война, на что оккупант ответил: "Первая в 1941–1945, а вторая... Не вспомню".

Недавно 19-летний пехотинец 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, подписавший контракт "18–24", рассказал, что во время зачистки вражеских позиций взял в плен трех россиян.

Также мы писали, что в начале апреля под Гришиным в Донецкой области в плен ВСУ сдались пятеро россиян. Оккупанты заблудились среди разбитых посадок и попали прямо в руки нашей разведки.

