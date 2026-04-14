Двое украинских штурмовиков взяли в плен восьмерых российских оккупантов

Сначала во время разведки украинские военные обнаружили блиндаж противника, на задание отправили двух штурмовиков.

Двум украинским штурмовикам удалось взять в плен восьмерых российских военных. Операцию провели бойцы 1-го отдельного штурмового полка и показали, как все происходило, в видео, выложенном на YouTube-канале.

В результате разведки украинские защитники обнаружили возможное проникновение врага в зону их ответственности.

Группа украинских штурмовиков в количестве двух человек двигалась в направлении блиндажей, где прятались российские оккупанты. Приблизившись к ним, они отработали в соответствии с командованием слаженные действия по зачистке вражеского блиндажа.

В видео указывается, что украинские военные призывали противников выйти из блиндажа, а в ответ те открывали огонь. Однако впоследствии они начали вылезать, чтобы сдаться в плен ВСУ.

В штурмовом полку отмечают, что такое количество оккупантов удалось взять в плен благодаря слаженным и правильным действиям украинских защитников.

"Это реальный пример четкого взаимодействия разведки, командиров и стального характера бойцов батальона", – отмечает полковник.

Ранее УНИАН сообщал, что первый батальон беспилотных систем 59 ОШБр им. Якова Гандзюка "Хищники высот" рассказал, что под Гришиным группа из пяти российских военных заблудилась среди разбитых посадок и вышла прямо на украинскую разведку. Россияне жаловались на то, что командиры еще трое суток назад оставили их без еды, воды и связи. Поэтому они мгновенно сдались в плен ВСУ, тем самым пополнив обменный фонд.

Также мы писали, что 45-летний уроженец Удмуртии сдался бойцам Нацгвардии без единого выстрела после встречи с украинским беспилотником "Баба-Яга". На фронте российские командиры назначили его штурмовиком, при том что готовили к войне всего два дня. Мужчина отбывал наказание сначала за избиение пенсионера и ограбление, впоследствии – за кражу металла. В третий раз он мог попасть за нанесение ножевого ранения родному брату из-за ревности, но решил уйти на фронт. Его и еще двух оккупантов отправили на первое задание, впоследствии только он остался в живых. Когда над его позицией появился дрон бригады "Спартан" с предложением сдаться, он не колебался ни секунды.

