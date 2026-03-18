Россия ударила ФАБами по Краматорску: есть раненые и разрушения

Пострадали восемь жителей, в том числе двое детей.

Российские захватчики этой ночью сбросили на город Краматорск Донецкой области две фугасные авиационные бомбы (ФАБ), в результате чего повреждены два многоэтажных дома и десятки частных домов. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в социальной сети Facebook.

"Российские войска с использованием двух ФАБ-250 нанесли удары по частному сектору и спальному району многоэтажек. В результате обстрела ранения получили восемь жителей, в том числе двое детей", – отметил Гончаренко.

По его словам, повреждены не менее трех десятков частных жилых домов и два многоэтажных здания.

Он добавил, что окончательные последствия очередного российского террора устанавливаются.

Другие удары по Краматорску

12 февраля российские военные атаковали Краматорск. В зоне поражения оказался жилой сектор. Оккупанты попали в частный дом, где проживала семья. В результате погибли трое братьев – двое 19-летних юношей и 8-летний мальчик. Их мама и бабушка получили ранения. Также погиб мужчина, 1962 года рождения.

2 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску, в результате чего погибли три человека.

