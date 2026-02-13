В Краматорске от удара россиян погибли 4 человека из одной семьи, еще двое ранены

В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат.

Оккупанты попали в частный дом в Краматорске, где проживала семья, в результате чего трое братьев погибли, их мама и бабушка получили ранения.

Как сообщил отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, вечером 12 февраля россияне атаковали Краматорск. В зоне поражения оказался жилой сектор.

Отмечается, что в результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат.

Видео дня

Кроме того, как сообщили в прокуратуре, телесные повреждения получили 43-летняя мать ребят и 65-летняя бабушка. У женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузию.

"Пострадавшим оказана медицинская помощь. Тип оружия устанавливается. Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Впоследствии начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что количество погибших увеличилось до четырех. В частности, кроме трех братьев, погиб мужчина 1962 года рождения.

"В результате одного из обстрелов по частному сектору погибли 4 человека - мальчик, 2017 года рождения, и 3 мужчины, 2006, 2006, 1962 годов рождения", - отметил чиновник.

Удар по югу Украины

Как сообщал УНИАН, также в ночь на 13 февраля Россия нанесла массированный дронный удар по энергетической, портовой, промышленной инфраструктуре и жилому сектору.

В результате вражеского удара погиб 20-летний мужчина. Пострадали еще 6 человек: 53-летний, 49-летний, 38-летний, 37-летний, 32-летний и 31-летний мужчины были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, из шести раненых трое – в тяжелом состоянии. В порту повреждены склады с удобрениями, возникли пожары – загорелись 4 легковых автомобиля и грузовые вагоны. В Одессе зафиксировано попадание и падение обломков БПЛА на территории автосалона и санатория. Два "Шахеда" попали в квартиры в двух жилых домах, без последующего возгорания.

Вас также могут заинтересовать новости: