РФ ударила авиабомбами по Славянску: среди погибших – мать и ребенок

Враг убил 11-летнюю девочку и ее мать, также ранен 7-летний ребенок.

В результате вражеских ударов авиабомбами по городу Славянск Донецкой области погибли по меньшей мере два человека, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Два человека погибли и семь получили ранения в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску", - отметил он.

По информации Филашкина, погибшими оказались 11-летняя девочка и ее мать. Среди раненых - 7-летняя девочка.

Глава ОВА добавил, что все ответственные службы уже реагируют на эту атаку. Точное количество жертв и поврежденного имущества устанавливается.

"Каждый день для Донецкой области – это новые и новые военные преступления россиян. Удары по мирным городам, по домам, по детям – это террор, которому нет оправдания", - подчеркнул Филашкин.

Другие вражеские удары по гражданским в Донецкой области

8 февраля российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще два получили ранения. Враг нанес удар по одному из спальных районов города. Было повреждено семь многоэтажек.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что прогнозировать начало битвы за Славянск и Краматорск пока не имеет никакого смысла, поскольку оккупантам нужно выполнить ряд задач. Среди них, по мнению эксперта, захват Лимана, завершение боев за Покровско-Мирноградскую агломерацию и взятие Константиновки.

