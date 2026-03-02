Российские войска обстреляли Краматорск: есть погибшие

Устанавливают окончательные последствия и масштабы разрушений.

Утром, 2 марта, российские войска нанесли удар по Краматорску, в результате чего есть погибшие. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.

По словам главы МВА, вражеский обстрел произошел в 08:14. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают окончательные последствия и масштабы разрушений.

"По предварительной информации, погибли три человека", – подчеркнул Гончаренко, добавив, что детали инцидента еще выясняются.

Видео дня

Обстрелы РФ – последние новости

Ранее УНИАН писал, что оккупанты нанесли массированный удар по жилому массиву Херсона. В результате вражеского обстрела погибли люди, есть раненые среди гражданского населения. Взрывами повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, на местах попаданий сейчас работают спасательные службы и медики.

Добавим, что Владимир Зеленский предупредил о подготовке россиян к новым массированным ударам. По словам главы государства, враг накапливает силы для очередных атак, поэтому украинцев призывают быть особенно бдительными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и учитывать возможные перебои с электроснабжением или связью. ПВО и все экстренные службы переведены в состояние повышенной готовности, чтобы минимизировать последствия вероятных обстрелов и оперативно восстановить поврежденные объекты.

Вас также могут заинтересовать новости: