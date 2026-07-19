Россия бьет ракетами с боевой частью до тонны: чем Украина может их перехватывать, - эксперт

Когда ракета с такой боевой частью попадает в подобное здание, она разрушает не просто несколько этажей, а несколько подъездов.

В настоящее время Россия использует дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетноносец Ту-22М3 и ракеты Х-22 и Х-32 для нанесения ударов по районам компактного проживания украинцев. Нам нужны не только ракеты PAC-3, но и PAC-2, чтобы их сбивать. Об этом в комментарии УНИАН заявил Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, украинский авиатор.

"Ту-22М3 – это самолеты ядерной триады Российской Федерации. По сути, это дальняя бомбардировочная авиация, способная нести ядерное вооружение. Учитывая, что сегодня эти самолеты уже не производятся и Российская Федерация не может возобновить их производство, потеря одной боеспособной единицы является весьма болезненной. Потеря одного самолета, находящегося на земле в небоеспособном состоянии, тоже тяжела, потому что это единственный источник запасных частей, которые могут использоваться и используются для поддержания летной годности действующих самолетов", – сказал он.

Поэтому, по словам Хазана, чем меньше таких самолетов останется в Российской Федерации, тем слабее могут быть удары по Украине с применением авиационного вооружения.

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Он рассказал, что Ту-22М3 могут использовать широкий спектр ракет, в частности Х-22 и Х-32.

"Эти ракеты были приспособлены для использования не только с обычной, но и с ядерной боевой частью. И почему они разрушительны? Потому что вес такой боевой части в различных вариантах составляет от 900 кг до тонны. И мы видим, какие поражения и разрушения наносят на территории Российской Федерации наши ракеты с боевой частью весом около тонны, и радуемся. Точно так же они представляют угрозу для нас", – отметил Хазан.

Он подчеркнул, что сегодня россияне в основном используют эти ракеты для ударов по местам компактного проживания украинцев, то есть по крупным жилым массивам, девятиэтажкам, шестнадцатиэтажкам и т. д. Когда ракета с такой боевой частью попадает в подобное здание, она разрушает не просто несколько этажей, а несколько подъездов.

"Что касается перехвата, мы должны понимать, что сегодня возможности Украины по перехвату ракет, летящих на высоких скоростях, ограничены количеством пусковых установок и, собственно, ракет-перехватчиков. Нам нужны не только ракеты PAC-3, но и PAC-2. Это ракеты, предназначенные для выполнения более широкого спектра боевых задач. PAC-3 используются в основном для уничтожения баллистических ракет, а PAC-2 выполняют определенные интересные задачи, которые не приводят к разрушительным последствиям при падении сбитых баллистических ракет. То есть нам нужен широкий спектр этого вооружения", – пояснил эксперт.

По его словам, Украине необходимо обеспечивать защиту всей страны: всех городов, поселков, производственных комплексов, предприятий и мест, где содержится большое количество скота. Их россияне тоже уничтожают, потому что это наши продукты питания.

Кроме того, Хазан рассказал, что когда в России иссякнут запасы этих ракет, она не сможет ими бить, но у врага есть другие ракеты. Поэтому нужно оказывать давление на определенные страны, через которые по схемам черного и серого импорта на территорию Российской Федерации попадают западные компоненты, используемые в ракетостроении, ведь заменить их россияне не могут.

Ту-22М3 – что известно

Как сообщал УНИАН, российские дальнемагистральные бомбардировщики Ту-22М3, по мнению экспертов, могут и в дальнейшем выбывать из строя из-за технических неисправностей. Главной проблемой называют изношенные двигатели НК-25, производство которых прекратилось еще в 1996 году.

По данным российских источников, последняя авария Ту-22М3 в Иркутской области произошла во время тренировочного полета. Сначала на самолете отказал один двигатель, а во время возвращения на аэродром – и второй. После потери скорости бомбардировщик упал.

Все Ту-22М3, остающиеся в строю, оснащены турбореактивными двигателями НК-25, производство которых завершилось почти три десятилетия назад.

Из-за этого российская авиация вынуждена использовать двигатели со значительным ресурсом наработки и ограниченным запасом комплектующих. Все Ту-22М3, которые сейчас летают, используют двигатели, изготовленные более 30 лет назад.

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