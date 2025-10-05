В результате атаки в городе есть повреждения частных домов.

В воскресенье, 5 октября, российские оккупанты атакуют боевыми дронами город Харьков. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов, враг запустил по городу 15 беспилотников.

Новость дополняется

"По данным нашего Ситуационного центра, Харьков был атакован вражескими дронами 15 раз", - сообщил Терехов.

По его словам, под атакой находился Новобаварский район. Сейчас последствия уточняются, но уже есть информация о повреждении частных домов.

Мэр Харькова предупредил горожан о том, что угроза ударов сохраняется и призвал людей быть осторожными.

Затем подтвердились атаки еще на один район Харькова.

"Зафиксирован еще один удар вражеским боевым дроном по Шевченковскому району города. Последствия уточняются", - написал Терехов.

Последствия атаки России на Украину в ночь на 5 октября

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство энергетики Украины проинформировало, что Россия в ночь на 5 октября нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Запорожье повреждено в результате вражеской атаки оборудование, что привело к отключениям электроэнергии жителям областного центра и Запорожского района. В ведомстве также добавили, что сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.