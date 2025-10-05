Повреждены более 1000 окон, школа, садик и церковь. Коммунальные службы устраняют последствия вражеской атаки.

В ночь на 5 октября Львов и область атаковали 90 дронов и ракет, есть данные о 5 погибших. Об этом заявил директор департамента гражданской защиты Львовской ОГА Игорь Туз, передает "РБК-Украина"

Пострадали Львовский и Стрыйский районы, были попадания и в Дрогобычском районе.

"На Львовскую область пришлось 78 БпЛА и 12 ракет... Ряд объектов критической инфраструктуры пострадал, также пострадало много многоквартирных и других домов жилых, где проживают мирные люди, - рассказал Туз.

Зато мэр Львова Андрей Садовый показал последствия ударов по городу. По его словам, повреждено более 1000 окон, школа, садик и церковь.

"Ситуация очень сложная... Беды очень много. Всем поможем", - отметил Садовый.

Он анонсировал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Будет принято решение о компенсациях пострадавшим. Сейчас коммунальные службы устраняют последствия атаки.

Атака на Львовскую область - главные новости

Этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой - более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Известно об около 10 людях, которые пострадали из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли.

В ночь на 5 октября РФ осуществила самый массированный комбинированный удар по Львовщине с начала войны. В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лапаевка Львовского района. Отмечается, что на месте удара погибла семья из четырех человек, среди которых - 15-летняя девочка.

