В нескольких областях ситуация с энергоснабжением остается сложной.

В ночь на 5 октября Российская Федерация нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате атаки повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", из-за чего жители областного центра и Запорожского района остались без света.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Видео дня

"Враг снова атаковал Черниговскую область. Здесь продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", - отметили в Минэнерго.

Удар РФ по Украине 5 октября - главные новости

Этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой. Было выпущено более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Враг нанес удары крылатыми ракетами, "Шахедами" и в том числе "Кинжалами".

Под ударами были Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.

Известно, что около 10 человек пострадали из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли.

Россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей.

Президент Владимир Зеленский отметил, что "нужно больше защиты, быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор".

Вас также могут заинтересовать новости: