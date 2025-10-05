Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях.

В ночь на 5 октября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в целом радиотехническими войсками ВС обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения.

Обнаружено и осуществлено сопровождение средств воздушного нападения:

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Кача - ВОТ Крыма, около 250 из них - "Шахеды";

2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл;

42 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К (районы пусков: Самарская, Курская, Брянская обл. - РФ);

9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Отмечается, что основное направление удара - Львовская область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Видео дня

"По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей: - 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал"; 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К; 6 крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются).

По данным Воздушных сил, зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Массированный удар по Украине 5 октября - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью под ударами были Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области. Есть погибшие и раненые.

В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лапаевка Львовского района. На месте удара погибла семья из четырех человек, среди которых - 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте.

В результате атаки повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", из-за чего жители областного центра и Запорожского района остались без света.

Также сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: