Типичная ИПСО: ветеран АТО оценил шансы на окружение Сум россиянами

Ранее об отсутствии угрозы для города говорили и военные.

Угрозы окружения города Сумы россиянами нет. Об этом в комментарии УНИАН рассказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар".

"Кем они собираются брать Сумы в окружение? Мне кажется, что это типичная ИПСО, которая отражает, насколько легко повлиять на наше информационное пространство. У них нет на это сил, какие Сумы? У них Герасимов на днях заявил, что наступление на Купянск продолжается со всех направлений. О Сумах здесь и говорить не о чем", - сказал Дикий.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что РФ якобы берет город Сумы в полуокружение. В ВСУ уже успели опровергнуть эту информацию. Как сообщил Центр коммуникаций группировки войск "Курск", пока нет оснований говорить об этом. Поскольку РФ не совершила никаких прорывных действий в регионе.

Аналитики DeepState также опровергли информацию о том, что РФ якобы берет Сумы в полуокружение. Эксперты отмечают, что россияне действительно давят в этом регионе, однако никакой угрозы окружения или даже полуокружения областного центра нет.

В свою очередь, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские захватчики пытаются расширять оккупированную зону контроля в Сумской области. Впрочем, от города Сумы они находятся на расстоянии около 35 км.

