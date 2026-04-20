Никакого полуокружения нет: в DeepState рассказали, что на самом деле происходит на Сумщине

Враг оказывает постоянное давление с помощью пехоты, действующей небольшими группами, которые постепенно проникают на нашу территорию в приграничной зоне.

Утверждения о якобы полуокружении города Сум не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"Враг оказывает давление на Сумскую область, но никакой угрозы окружения или "полуокружения" города нет", - подчеркнули аналитики.

В частности, в сети распространяются обсуждения об активизации противника в Сумской области, которые интерпретируются через призму угрозы окружения, что не соответствует действительности.

Оккупанты пытаются создать "буферную зону"

Как отмечается в сообщении, в DeepState давно следят за ситуацией на пограничной территории, где враг, пользуясь возможностями, формирует "буферную зону".

"Проблему, которая разворачивается вдоль границы, мы обсуждаем уже несколько месяцев", - отметили аналитики.

Они постоянно поддерживают контакт с бойцами для объективного отражения и анализа развития событий.

Главную проблему составляют небольшие пехотные группы российских захватчиков

В DeepState отметили, что бойцы 21-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады показали кадры отражения штурмовых действий противника, в которых была задействована легкая и тяжелая техника. В сообщении подчеркивается:

"Соответствующие штурмовые действия были отбиты, а ситуация в районе кардинально не изменилась, ведь влияние на нее оказывается не через колонну техники, которую украинские пилоты встречают огнем и уничтожают еще на пути, а через постоянное давление пехоты небольшими группами, в частности, из числа ДРГ, которые постепенно проникают на нашу территорию и действуют непосредственно в приграничной зоне, где удерживать местность без достаточного обеспечения трудно".

Кроме того, "была попытка воспользоваться в очередной раз трубой, которая не увенчалась успехом, ведь дальнейшие действия противника были выбраны путем передвижения большой группой пехотинцев по полю – результат очевиден".

Поэтому, по мнению аналитиков, характер действий российских оккупантов в настоящее время демонстрирует именно формирование "буферной зоны".

"Важно не дать противнику затягиваться вглубь территории, ведь чем больше его там будет, тем больше ресурсов и внимания необходимо в дальнейшем на это выделять", - добавили аналитики.

Вместе с тем, противник продолжает формировать количественное превосходство на границе с Сумской областью, оказывает давление для проникновения вглубь территории и, в первую очередь, пытается закрепиться в зоне инфильтрации (то есть, "серой зоне") для контроля территории вдоль границы. В то же время, на севере Сумской области особых изменений не произошло.

Заявления о якобы полуокружении Сум

Как сообщал УНИАН, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что российским захватническим войскам удалось зайти в Сумскую область от государственной границы на расстояние до 4 км. Однако до областного центра, города Сумы, еще остается около 35 км. Соответственно, информация о каком-то "полуокружении" полностью не соответствует действительности.

Вас также могут заинтересовать новости: