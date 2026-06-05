Китай соединил внутренние районы с морем, проложив мегаканал через полстраны

Окончательно канал будет введен в эксплуатацию уже осенью.

В Китае завершают строительство масштабного канала Пинлу, который уже наполнили водой накануне официального открытия, запланированного на сентябрь 2026 года. Как пишет издание Világgazdaság со ссылкой на китайские государственные СМИ, новая водная артерия должна стать ключевым элементом транспортной системы, которая соединит внутренние регионы южного и западного Китая с мировыми морскими торговыми маршрутами.

Канал Пинлу протяженностью 134,2 километра простирается от водохранилища Сицзинь до порта Циньчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Издание отмечает, что значение проекта заключается не столько в его длине, сколько в экономическом эффекте. Канал должен обеспечить прямой выход к морю для крупного промышленного региона через систему реки Чжуцзян (Жемчужная река) и уменьшить зависимость внутренних провинций от восточного побережья страны.

Канал уже заполнен водой и отныне переходит к этапу водных испытаний, а полноценное движение судов ожидается уже осенью.

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Проект является важной частью масштабного транспортно-логистического маршрута "Новый международный сухопутно-морской торговый коридор". В него также входят модернизация портов Циньчжоу, Фанчэнган и Бэйхай, а также развитие железнодорожного сообщения между Чунцином и морским побережьем. В результате формируется единая сеть перевозок, соединяющая внутренние провинции Китая с рынками Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы.

Авторы материала обращают внимание и на масштаб инженерных работ. На пути канала строителям пришлось преодолеть перепад высот в 65 метров, для чего было сооружено три каскадных шлюзовых комплекса. Один из них, узел Мадао, установил сразу несколько мировых рекордов.

В частности, как отмечается в публикации, это самый большой в мире судоходный шлюз по перепаду уровней воды: максимальная разница между верхним и нижним уровнями составляет 29,6 метра. Еще одним достижением стал размер шлюзовой камеры. По данным китайских СМИ, это также самый большой в мире судоходный шлюз: его камера имеет длину 300 метров и ширину 34 метра.

Строительство канала стало и крупнейшим земляным проектом в истории транспортной инфраструктуры Китая. В ходе работ было перемещено около 315 миллионов кубометров грунта и породы.

Világgazdaság сравнивает значение нового канала для Китая с созданием водного пути Дунай–Майн–Рейн в Европе, который был завершен в 1992 году. В то же время автор статьи утверждает, что темпы развития транспортной инфраструктуры в КНР сегодня значительно превышают масштабы аналогичных проектов в Европе.

Мегапроекты Китая

Как писал УНИАН, в юго-западном Китае построили новый подвесной мост, который поднимается на высоту 625 метров и является самым высоким в мире. Он стал не только инженерной достопримечательностью, но и популярной туристической локацией. Для путешественников он превратился в место для фото и вирусного контента, тогда как для местных жителей мост означает существенное улучшение транспортной доступности.

Также мы рассказывали, что Китай запускает крупнейшую в мире морскую электростанцию, которая должна стать ключевым элементом развития оффшорной ветроэнергетики. Речь идет о платформе мощностью 2000 мегаватт, которая собирает переменный ток от морских ветропарков и преобразует его в высоковольтный постоянный ток для эффективной передачи на материк на расстояние около 90 километров.

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