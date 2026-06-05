В Албании проходят протесты против роскошного курорта, который хочет построить зять Трампа

Масштабный проект строительства прибрежного курорта в Албании, связанный с Джаредом Кушнером - зятем президента США Дональда Трампа, - спровоцировал несколько дней протестов.
Как сообщает Sky News, на этой неделе в столице Албании Тиране полиция применила водометы и вступила в столкновения с демонстрантами на фоне растущего общественного возмущения.
Планы застройки предусматривают создание роскошного комплекса с отелями, апартаментами, виллами и гаванью для яхт на двух участках: в районе лагуны Нарта, которая является природным заповедником, а также на соседнем безлюдном острове.
Заповедная территория является важной остановкой для перелетных птиц, в частности фламинго.
Именно фламинго стали неожиданным символом протестов - участники акций приносили картонные фигуры розовых птиц на демонстрации.
В интервью американскому подкастеру Дэвиду Сенри на этой неделе Иванка Трамп рассказала, что она и ее муж наткнулись на это место случайно.
"Мы были на лодке у друзей и остановились, чтобы поплавать. Фактически так мы и открыли это место. Мы доплыли до острова, босиком поднялись на вершину и были просто очарованы", - сказала она.
Протестующие группы опасаются, что участки нетронутого албанского побережья могут оказаться в руках влиятельных инвесторов.
Дополнительное возмущение вызвало видео, на котором видно, как частный охранник силой оттаскивает активиста во время протеста на месте застройки.
Национальное антикоррупционное агентство Албании сообщило о начале расследования в отношении этого проекта, однако подробности пока не разглашает.
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Напомним, в районе Сибуя в Токио начали штрафовать людей за мусор на улицах и в парках. Штрафы ввели в рамках новой кампании по поддержанию чистоты, направленной как на местных жителей, так и на иностранных туристов.
Нарушителям грозит штраф в размере около 12 долларов. Ранее штрафы в этом районе применялись только за курение в общественных местах. Сибуя - один из самых известных районов Токио.