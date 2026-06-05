В Украине выросли цены на жилье: где больше всего подорожали новостройки, 'вторичка' и аренда

В Киеве самым дорогим остается Печерский район.

В мае рынок жилья в Украине продемонстрировал умеренный рост цен в большинстве регионов, тогда как отдельные области зафиксировали заметные скачки стоимости. Киев сохранил статус самого дорогого города как на первичном и вторичном рынках, так и в сегменте аренды.

Согласно результатам исследования DIM.RIA, которое находится в распоряжении УНИАН, стоимость квадратного метра в новостройках в течение мая колебалась в пределах нескольких процентов в зависимости от региона.

Отмечается, что больше всего за месяц цены выросли в Черниговской области (+13% по сравнению с апрелем). Годовая динамика цен наиболее заметна в Ивано-Франковской (+20%), Тернопольской (+19%), Житомирской (+19%), Кировоградской (+14%), Винницкой (+14%) и Хмельницкой (+14%) областях.

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Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья. Средняя стоимость квадратного метра в мае составила 1 429 долл. (-0,6% по сравнению с апрелем). Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе, где средняя стоимость квадратного метра составляет 2 729 долл. Самое доступное жилье можно найти в Деснянском районе, где средняя цена равна 882 долл./кв.м.

Вторичный рынок

По данным DIM.RIA, цены на вторичное жилье в основном росли в течение мая. Наибольший скачок произошел в Черновицкой (+12%), Кировоградской (+9%) и Ривненской (+8%) областях. Заметное снижение цен фиксировалось в Херсонской (-9%) и Черниговской областях (-8%).

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в мае зафиксирована в Херсонской области – 15,5 тыс. долл. (-9% по сравнению с апрелем). Самое дорогое жилье в Киеве, где средняя стоимость в мае составляла 89 тыс. долл.

В столице самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира на вторичном рынке в мае в среднем стоила 180 тыс. долл., а самым бюджетным – Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составляла 48 тыс. долл.

Аренда квартир

В мае Киев снова возглавил список по стоимости аренды. Так, за однокомнатную квартиру нужно отдать 26 тыс. грн, что на 13% больше по сравнению с прошлым месяцем. В Закарпатье цена несколько снизилась и составила 22,5 тыс. грн. Также в мае значительное подорожание аренды произошло в Сумской области (+165%) – средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла 14,6 тыс. грн.

В то же время самое дешевое жилье в Черниговской и Запорожской областях, где однокомнатная квартира в среднем стоит 6 тыс. грн в месяц.

В Киеве самая дорогая аренда в Печерском районе – 35 тыс. грн (+13% по сравнению с апрелем), а самая дешевая в Деснянском – 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Жилье в Украине – последние новости

Аналитики "OLX Недвижимость" сообщали, что украинцам в среднем нужно работать от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, если ежемесячно откладывать всю зарплату. При этом самыми дорогими стали Киев (3,4 млн грн) и Ужгород (3,3 млн грн). В этих городах нужно около 9 лет, чтобы отложить достаточно средств.

По результатам исследования DIM.RIA, в апреле стоимость жилья в Украине продолжила расти. Тогда в новостройках цена за квадратный метр увеличивалась практически по всей стране, на вторичном рынке динамика была неравномерной.

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