Овец оставили у солнечной электростанции, и это изменило взгляд на производство энергии

Солнечные электростанции не должны превращаться в закрытую и огороженную территорию.

Хотя солнечная энергетика считается более экологичной, чем ископаемое топливо, многих беспокоит перспектива превращения значительных территорий в лишенные жизни сплошные поля панелей. Однако практический опыт уже доказывает, что солнечные электростанции вовсе не обязательно означают выбытие этой территории из местной экосистемы.

Как пишет Ecoportal, на юге Англии нашли неожиданный способ совместить производство возобновляемой энергии с восстановлением природных экосистем.

Солнечную электростанцию Westmill Sustainable Energy Trust построили на территории, где когда-то находилась авиабаза Королевских ВВС Великобритании. С самого начала проект создавали с акцентом на сохранение природы. После установки солнечных панелей территорию засеяли местными видами растений, чтобы эта площадка вернулась в естественное состояние и снова стала частью окружающей экосистемы.

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В результате территория превратилась в среду, благоприятную для почвенных бактерий, грибов и насекомых-опылителей. Однако для поддержания биоразнообразия оказалось недостаточно просто высадить растения. Как отмечается в публикации, экосистема требует активного управления, чтобы отдельные виды не начали вытеснять другие.

Именно поэтому на участок привезли стадо местных овец. Животные контролируют растительность естественным способом, не требуя гербицидов или регулярного скашивания. Выпас организуют зимой (английская зима – она без снега и с зеленой травой), чтобы не мешать видам, гнездящимся на земле, и сохранить цветущие растения, необходимые для насекомых весной и летом. Кроме того, овцы обеспечивают естественное удобрение почвы.

Впрочем, самый неожиданный результат проявился в сфере энергетики. Из-за присутствия животных инженерам пришлось изменить конструкцию солнечной станции. Для защиты оборудования панели установили выше над землей и использовали усиленные опорные конструкции.

Как отмечает издание, это принесло дополнительные преимущества: присутствие овец заставило позаботиться о дополнительной физической прочности оборудования. В результате новая конструкция оказалась более устойчивой к экстремальным погодным условиям и более удобной для технического обслуживания. Сами же животные получили защиту от ветра и дождя благодаря солнечным панелям, что положительно повлияло на их состояние.

"Самой большой инновацией в Westmill стало осознание того, что наша энергетическая инфраструктура является наиболее устойчивой тогда, когда она учится сосуществовать с жизнью вокруг нее", – пишет Ecoportal.

Солнечная энергетика: последние новости

Как писал УНИАН, солнечно-термодинамическая электростанция "Айвонпа" в пустыне Мохаве на западе США стала источником проблем для местной экологии и малой авиации. Оказалось, что птицы получают смертельные ожоги во время полета над электростанцией, а пилоты сообщали о временном ослеплении и ухудшении видимости.

Также мы рассказывали, что огромная солнечная электростанция в пустыне Талатан в Китае привела к улучшению состояния окружающей среды, создав благоприятный микроклимат для почвы и растительности. Под панелями почва оказалась примерно в два раза здоровее, чем на открытых участках пустыни, благодаря тени, более высокой влажности и более низкой температуре.

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