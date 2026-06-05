Никитин озадачил причинами, по которым не возвращается в Украину во время войны

Продюсер вдруг заговорил о некоем "объединении украинцев".

Продюсер Юрий Никитин, который ни разу не был в Украине с начала широкомасштабной войны, удивил причинами, по которым не приезжает в родную страну. Он дал понять, что в ближайшее время его возвращения можно не ждать.

"Этим летом я точно не приеду… Я не был в Украине с начала войны… Не то, что я боюсь… В Украине есть много вещей, которые я не разделяю. Я люблю людей, очень люблю Украину, но есть вещи, которые меня не устраивают, относительно коррупции и остальных вещей. И я ни в каком виде не хочу с ними сталкиваться, потому что это будет мешать мне двигаться в том направлении, которое я себе выбрал, а я этого не хочу", - заявил продюсер в интервью Славе Демину.

При этом Никитин вдруг заговорил о некоем "объединении украинцев", за которое якобы всю жизнь выступал, и теперь "не до конца" высказывает свою позицию, чтобы "не раскалывать общество".

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"Я пытаюсь держать серединный баланс, а это же не случайно, потому что я за объединение. Это моя генеральная линия. Я всю жизнь был за объединение и сейчас я тем более за объединение. Я уверен и убежден, вопреки всем обстоятельствам, все украинцы должны держаться вместе", - заявил продюсер, не до конца объяснив свою позицию и в этот раз.

Никитин еще раз заверил, что возвращаться в Украину он не боится, просто, по его словам, могут возникнуть "обстоятельства", которые будут ему мешать. О каких обстоятельствах идет речь, он не уточнил.

Напомним, ранее УНАИН писал, как Никитин назвал настоящую причину развода с Ольгой Горбачевой.

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