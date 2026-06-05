Земля наклонилась почти на метр: ученые бьют тревогу

Массовая откачка подземных вод для нужд сельского хозяйства и городов привела к смещению полюса вращения Земли почти на 80 сантиметров. Таких изменений планета претерпела всего за 17 лет, подсчитали исследователи, пишет Popular Mechanic.
К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале Geophysical Research Letters. По их оценкам, в период с 1993 по 2010 год человечество откачало из недр около 2150 гигатонн подземных вод, что повлияло на распределение массы на планете.
Ученые объясняют, что вода имеет массу, а любое масштабное перемещение массы влияет на вращение планеты. Когда подземные воды откачиваются из водоносных горизонтов и в конечном итоге попадают в океаны, происходит изменение распределения веса Земли.
По подсчетам исследователей, именно этот процесс вызвал смещение полюса вращения примерно на 31,5 дюйма (80 сантиметров). Одновременно такая потеря подземных вод добавила около 6,2 миллиметра к глобальному повышению уровня моря.
Наибольшее влияние среди климатических факторов
Руководитель исследования, геофизик Ки-Вон Со, отметил, что перераспределение подземных вод оказалось одним из наиболее весомых факторов дрейфа оси вращения Земли среди процессов, связанных с изменением климата.
По его словам, результаты исследования помогли объяснить часть ранее непонятных изменений в движении полюсов планеты.
Моделирование показало, что особенно значительный вклад внесло истощение подземных вод в западной части Северной Америки и на северо-западе Индии.
Именно перемещение воды из средних широт оказывает наибольшее влияние на положение полюсов из-за особенностей вращения Земли.
Новые исследования уточняют картину
Впрочем, более поздние работы свидетельствуют, что ситуация сложнее. Исследование 2026 года, опубликованное в журнале Journal of Geodesy, показало, что на долгосрочные изменения также существенно влияют накопление снега, таяние ледников и изменения запасов воды на суше.
Ученые отмечают, что движение полюсов формируется под влиянием многих факторов – от грунтовых вод и ледниковых щитов до процессов в недрах планеты.
Почему это важно
Хотя смещение оси вращения не оказывает непосредственного влияния на повседневную жизнь людей, истощение подземных вод создает более серьезные последствия.
Среди них:
- проседание земной поверхности;
- ускорение относительного повышения уровня моря;
- проникновение соленой воды в пресные водоносные горизонты;
- ухудшение ситуации с водоснабжением в засушливых регионах.
В то же время ученые отмечают, что водоносные горизонты способны восстанавливаться при условии эффективного управления ресурсами, искусственного пополнения запасов воды и внедрения новой водной политики.
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