Земля наклонилась почти на метр: ученые бьют тревогу

За 17 лет человечество откачало столько подземных вод, что это привело к заметному смещению полюса вращения планеты.

Массовая откачка подземных вод для нужд сельского хозяйства и городов привела к смещению полюса вращения Земли почти на 80 сантиметров. Таких изменений планета претерпела всего за 17 лет, подсчитали исследователи, пишет Popular Mechanic.

К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале Geophysical Research Letters. По их оценкам, в период с 1993 по 2010 год человечество откачало из недр около 2150 гигатонн подземных вод, что повлияло на распределение массы на планете.

Ученые объясняют, что вода имеет массу, а любое масштабное перемещение массы влияет на вращение планеты. Когда подземные воды откачиваются из водоносных горизонтов и в конечном итоге попадают в океаны, происходит изменение распределения веса Земли.

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По подсчетам исследователей, именно этот процесс вызвал смещение полюса вращения примерно на 31,5 дюйма (80 сантиметров). Одновременно такая потеря подземных вод добавила около 6,2 миллиметра к глобальному повышению уровня моря.

Наибольшее влияние среди климатических факторов

Руководитель исследования, геофизик Ки-Вон Со, отметил, что перераспределение подземных вод оказалось одним из наиболее весомых факторов дрейфа оси вращения Земли среди процессов, связанных с изменением климата.

По его словам, результаты исследования помогли объяснить часть ранее непонятных изменений в движении полюсов планеты.

Моделирование показало, что особенно значительный вклад внесло истощение подземных вод в западной части Северной Америки и на северо-западе Индии.

Именно перемещение воды из средних широт оказывает наибольшее влияние на положение полюсов из-за особенностей вращения Земли.

Новые исследования уточняют картину

Впрочем, более поздние работы свидетельствуют, что ситуация сложнее. Исследование 2026 года, опубликованное в журнале Journal of Geodesy, показало, что на долгосрочные изменения также существенно влияют накопление снега, таяние ледников и изменения запасов воды на суше.

Ученые отмечают, что движение полюсов формируется под влиянием многих факторов – от грунтовых вод и ледниковых щитов до процессов в недрах планеты.

Почему это важно

Хотя смещение оси вращения не оказывает непосредственного влияния на повседневную жизнь людей, истощение подземных вод создает более серьезные последствия.

Среди них:

проседание земной поверхности;

ускорение относительного повышения уровня моря;

проникновение соленой воды в пресные водоносные горизонты;

ухудшение ситуации с водоснабжением в засушливых регионах.

В то же время ученые отмечают, что водоносные горизонты способны восстанавливаться при условии эффективного управления ресурсами, искусственного пополнения запасов воды и внедрения новой водной политики.

Другие интересные новости о Земле

Как сообщал УНИАН, биологи утверждают, что человечество запустило шестое массовое вымирание в истории Земли – и в отличие от предыдущих пяти, на этот раз причиной является не астероид и не вулканы.

Массовое вымирание – это когда за короткий геологический период исчезает не менее 75% всех видов на планете. Согласно справочнику Музея естественной истории, "короткий" в этом контексте означает менее 2,8 миллиона лет. По этому стандарту – каждое из пяти предыдущих событий однозначно подпадает под определение.

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