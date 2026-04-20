Никакой угрозы полуокружения города Сумы со стороны россиян сейчас нет, - военные

Украинские защитники отразили все попытки оккупантов прорвать оборону в Сумской области.

На данный момент нет никакой угрозы окружения города Сумы со стороны российских захватчиков. Об этом сообщает Центр коммуникаций группировки войск "Курск" в социальной сети Facebook.

В частности, в зоне ответственности группировки войск "Курск" ситуация остается стабильной и контролируемой.

"Противник не предпринял никаких действий, которые стоило бы называть прорывами и попытками взять город в "полуокружение". "Любые основания говорить об этом отсутствуют. Ведь везде, где россияне пытались проводить штурмовые действия в районе ответственности ГВ "Курск", они получали и продолжают получать достойный отпор, не добиваясь никаких успехов", – отмечается в сообщении.

В связи с этим констатируется, что распространенная некоторыми СМИ информация не имеет ничего общего с реальностью.

Угроза полуокружения Сум россиянами – что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 апреля, в социальных сетях появилась информация о якобы полуокружении города Сумы.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии УНИАН отметил, что информация о "полуокружении" полностью не соответствует действительности. Впрочем, он отметил, что российским захватчикам за несколько месяцев попыток удалось зайти в два приграничных села Сумской области. Проникновение россиян в пределы Сумской области составляет 4 км. Расстояние до города Сумы на данный момент составляет более 35 км.

