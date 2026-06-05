Вблизи Земли заметили необычный искусственный объект: к нему отправили космический зонд

Японский космический аппарат "Хаябуса-2" уже взял курс на объект 1998 KY26.

Японское космическое агентство обнаружило вблизи Земли необычный искусственный объект с каталожным номером 1998 KY26. Вероятно, это советский космический зонд "Фобос-1", который вышел из строя в 1988 году, пишет ORIGO.

Отмечается, что космический аппарат "Хаябуса-2", который ранее успешно собрал и доставил на Землю образцы материала с астероида Рюгу, взял курс на объект 1998 KY26.

В издании напомнили, что этот загадочный объект обнаружила в 2024 году группа астрономов. Они заметили объект с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории и выяснили, что его размер составляет около 11 метров. Согласно наблюдениям, объект вращается в два раза быстрее, чем ожидалось, и является гораздо ярче.

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В новом исследовании говорится о том, что странные физические свойства небесного тела можно объяснить тем, что объект является техногенным. Исследователи считают, что это советский аппарат "Фобос-1", который запустили в 1988 году для изучения спутника Марса. Миссия была прервана через несколько месяцев из-за ошибочной последовательности команд.

Астроном Ави Лоэб отметил, что импульсы двигателя "Фобос-1", вероятно, позволили орбите советского космического аппарата синхронизироваться с орбитой 1998 KY26. По словам исследователей, движение и положение двух тел демонстрируют очень близкое совпадение, что подтолкнуло их к предположению, что это один и тот же объект.

Также ученые подчеркнули, что 1998 KY26 имеет очень высокую светоотражающую способность. Также объект остается цельным, несмотря на быстрое вращение, что не было бы характерно для естественных астероидов из обломков, имеющих более рыхлую структуру.

Кроме того, колебания яркости, зафиксированные при измерениях с помощью наземных телескопов, могут указывать на то, что небесное тело имеет довольно вытянутую форму.

Команда ученых указала, что полученные результаты пока что являются лишь основой для гипотезы. Истинное происхождение небесного тела будет окончательно выяснено после прибытия "Хаябуса-2", запланированного на 2031 год.

Земля наклонилась почти на метр

Ранее исследователи выяснили, что массовая откачка подземных вод для нужд сельского хозяйства и городов привела к смещению полюса вращения Земли почти на 80 сантиметров. По их словам, таких изменений наша планета претерпела всего за 17 лет.

Ученые объясняют, что вода имеет массу, а любое масштабное перемещение массы влияет на вращение планеты. Когда подземные воды откачиваются из водоносных горизонтов и в конечном итоге попадают в океаны, происходит изменение распределения веса Земли.

По подсчетам исследователей, именно этот процесс вызвал смещение полюса вращения примерно на 31,5 дюйма (80 сантиметров). Одновременно такая потеря подземных вод добавила около 6,2 миллиметра к глобальному повышению уровня моря.

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