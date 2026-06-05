РФ атаковала Одесскую область баллистикой: поражен важный логистический объект, есть раненые

Оккупанты поразили объект, обеспечивающий жизненно важную логистику региона.

Днем 5 июня российская оккупационная армия нанесла по Одесской области удар баллистическими ракетами – поражен важный объект инфраструктуры, ранены гражданские лица.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, от вражеской атаки пострадали девять гражданских лиц: мужчины в возрасте от 19 до 63 лет. В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице.

"У восьми пострадавших – ранения средней степени тяжести, 61-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – подчеркнула Верба.

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По данным вице-премьер-министра по восстановлению, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, две баллистические ракеты с кассетной боевой частью попали в объект инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику Одесского региона.

По данным чиновника, ранения получили восемь дорожных работников, двое из которых – в тяжелом состоянии.

"Это люди, которые обеспечивали работу транспортной сети и выполняли свои повседневные обязанности", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, всем пострадавшим оказывается помощь. Продолжается ликвидация последствий ударов. На местах работают все профильные службы.

Кулеба добавил, что сегодня днем армия РФ атаковала предприятие в Киевской области, которое производило молочную продукцию для детей. Там погибли четыре человека. Также повреждена уникальная для Украины дорожная техника, которая была задействована на этом объекте.

Вражеский удар по молокозаводу в Киевской области

5 июня РФ атаковала завод "Яготинское для детей" в селе Згуровка Броварского района Киевской области. Пострадали люди, которые там работали. В частности, погибли четыре рабочих, по меньшей мере семь получили ранения. На предприятии в результате удара возник пожар, частично разрушены конструкции.

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