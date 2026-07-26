Возле Одессы затонуло торговое судно, которое атаковали россияне (видео)

В результате ракетных ударов погибли 9 иностранцев и один гражданин Украины.

В воскресенье, 26 июля, в Чёрном море, недалеко от Одессы, затонул турецкий сухогруз с кукурузой GOLDEN LEO, который 19 июля российская оккупационная армия атаковала тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Тогда погибли 10 моряков.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, которые также обнародовали соответствующее видео. На нём видно, как большое судно перевернулось на бок перед тем, как уйти под воду. Говорится, что гражданский сухогруз затонул из-за повреждений, нанесённых российскими ракетами.

Обновлено в 23:00. В государственном предприятии "Администрация морских портов Украины" впоследствии подтвердили, что затонуло судно GOLDEN LEO. В результате атаки судно получило значительные повреждения конструкций корпуса и надстройки, что привело к потере его мореходного состояния и последующему затоплению.

"На момент затопления экипажа на борту не было", – говорится в сообщении.

Добавляется, что GOLDEN LEO (IMO 9181833) ходило под флагом Гвинеи-Бисау. Судно подверглось атаке во время выхода по морскому коридору из порта Черноморск.

Об инциденте, произошедшем 19 июля, были проинформированы Международная морская организация и судовладелец.

"Нападая на торговые суда, Россия грубо нарушает нормы международного морского права, принципы свободы судоходства, создает прямую угрозу жизни моряков и ставит под угрозу стабильность международных морских перевозок и глобальную продовольственную безопасность", – отмечают в АМПУ.

Российские удары по зерновозам у Одессы

Как писал УНИАН, 19 июля российская армия тремя ракетами типа Х-59/Х-69 атаковала сухогруз GOLDEN LEO, который двигался по Черному морю, чтобы выйти из зоны боевых действий после погрузки. Погибли 9 моряков – граждане Сирии и Индии, самому молодому из которых было 19 лет. Вместе с ними погиб 66-летний лоцман государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Также сообщалось, что 25 июля россияне дважды атаковали дронами иностранное гражданское судно вблизи Одессы. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что вражеские БПЛА нанесли удар по торговому судну под флагом Палау, которое следовало с грузом кукурузы. Во время первого удара были зафиксированы повреждения верхней палубы и грузового трюма. В результате второго удара произошло возгорание надстройки. Пострадали не менее 7 человек.

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