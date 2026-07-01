В Ростовской области после атаки дронов горят нефтебазы и порт (видео)

В соцсетях пишут, что также мог быть поражен Ильский НПЗ.

Ростовскую область России массированно атаковали дроны, сообщается о прилетах и масштабных пожарах минимум на двух нефтебазах и в порту.

Как пишут тг-каналы, по предварительным данным, в Таганроге горит портовый терминал "Курганнефтепродукт", специализирующийся на перевалке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда.

Также пишут, что в Азове зафиксированы две точки возгорания. Сообщается о прилете и масштабном пожаре на Азовской нефтебазе, также мог быть атакован Азовский оптико-механический завод или нефтебаза ООО "ДонТерминал".

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что уничтожено порядка трех с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, при этом подтвердил поражение нескольких объектов.

В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов… В Таганроге идет ликвидация возгорания на территории морского порта", - заявил он.

Кроме того, местные жители пишут об ударе по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае.

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Южного федерального округа России. Его проектная мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит газовый бензин, прямогонный бензин, мазут и дизельное топливо. Последний удар по нему был зафиксирован около месяца назад.

Украинские атаки

По оценкам FT, в результате атак украинских дронов топливный кризис напрямую затрагивает около 50 миллионов россиян. Это 35% населения. Выведены из строя от 20 до 40 процентов нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

WSJ пишет, что украинские дроны недавно долетели до Сибири, что может стать "последней каплей" для Путина. Теперь огромная территория России, включая ядро ​​нефтегазовой отрасли в Западной Сибири и сотни ключевых военных объектов, также потребует защиты от украинских авиаударов - а между тем российская ПВО и так истощена атаками ВСУ.

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