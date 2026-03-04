Из-за отключения Starlink РФ значительно уменьшила давление на ключевом направлении, – военный

Враг не может проводить разведку в глубине украинских позиций.

В последнее время россияне значительно снизили свою активность в районе Константиновки. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий.

"По сравнению с теми месяцами на пике, когда россияне очень давили на Константиновку, в зоне ответственности нашей бригады она была значительно снижена. Это связывают с отключением Starlink россиянам. И невозможностью вести разведку в глубине наших боевых порядков. И соответственно, корректировать огонь артиллерией и ударными группами", – сказал Пясецкий.

Военный добавил, что в целом РФ использует в этом районе одну и ту же тактику уже в течение года. Она заключается в попытках россиян проникнуть через позиции Сил обороны, накапливаться и пытаться дальше наступать.

"В течение вчерашнего дня было определенное обострение, большее количество этих пехотных групп пыталось инфильтрироваться. Потому что в предыдущие дни мы даже не могли нанести им потери, так как выходило очень малое количество этих групп. По ним отрабатывали, но именно безвозвратных потерь врагу не удавалось нанести. За вчерашний день силами подразделений бригады было нанесено 9 безвозвратных потерь противнику", – добавил Пясецкий.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали об успехах оккупантов в Донецкой области. По их информации, враг продвинулся возле Маркового, Ровного и в Гришином – в Краматорском и Покровском районах области.

Между тем командир 3-го механизированного батальона 44-й ОМБр Вячеслав (Грач) Гудзь сообщил, что РФ не прекращает попыток продвинуться к городу Константиновка и его окрестностям. Однако, по его словам, Силы обороны продолжают контролировать ситуацию.

