Отключение Starlink снизило качество вражеских штурмов, но РФ выкрутилась, - Гетьман

По словам эксперта, без этой связи захватчики вынуждены возвращаться к примитивным методам.

Отключение Starlink значительно снизило качество боевых действий россиян, но не уменьшило количество штурмов. Об этом рассказал военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире "Киев24".

По его словам, армия РФ не имеет полноценной альтернативы системе Starlink, что негативно влияет на ее способность вести сетецентрическую войну.

Гетьман добавил, что Starlink позволял оккупантам в реальном времени координировать действия подразделений, передавая значительные потоки видеоинформации от отдельного танка до штаба батальона. Однако без этой связи захватчики вынуждены возвращаться к примитивным методам - рациям или телефонным кабелям.

"Россияне имеют связь, используя рации. Можно по кабелям делать связь. Телефонный кабель - это как будто едва ли не времен Первой мировой войны. Кто-то над этим смеется, но это самая защищенная и удобная связь. Это то же самое, что оптоволоконные кабели на дронах. Для чего нужен оптоволоконный кабель, для того, чтобы РЭБ не смог заглушить сигнал", - объяснил военный обозреватель.

Отключение Starlink - последние новости

Ранее главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий заявил, что из-за отключения Starlink РФ значительно уменьшила давление на ключевом направлении, а именно в районе Константиновки.

"По сравнению с теми месяцами на пике, когда россияне очень давили на Константиновку, в полосе ответственности нашей бригады было значительно снижено. Это связывают с отключением Starlink россиянам. И невозможностью вести разведку в глубине наших боевых порядков. И соответственно, корректировать огонь артиллерией и ударными группами", - рассказал военный.

В то же время командир РДК (Российского добровольческого корпуса) Денис Капустин сообщил, что отключение Starlink очень сильно повлияло на возможности россиян. По его мнению, Россия будет это всячески отрицать.

