Также враг несет потери в технике.

Командир взвода снайперов Сергей Варакин рассказал, как они беспощадно расправляются с русскими, пришедшими с войной в Украину.

"Жителям Украины могу рассказать, что мы еб***м россиян. Нечего им тут делать. И они сдохнут все. Мы еб***м их гораздо больше, чем они. По нашим подсчетам, за одного нашего у них погибает человек 30. Их техника также уничтожается", - сказал он.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.