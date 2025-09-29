После распада "Вагнера" Россия потеряла большую часть влияния на континенте.

Россия значительно потеряла свои позиции в Африке и борется за сохранение влияния на континенте. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Авторы пишут, что "Африканский корпус", который под управлением российского Минобороны пришел на замену ЧВК "Вагнер", не смог повторить финансовый и политический успех предшественников. Источник в Минобороны США рассказал изданию, что военные хунты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо сейчас испытывают "разочарование покупателя". Ведь они, как отмечается, в течение последних трех лет изгоняли американские и французские войска и, в разной степени, приняли помощь Москвы в борьбе с повстанцами "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

"Они начинают просить о помощи, особенно малийцы", - сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Видео дня

По его словам, любая помощь, скорее всего, будет оказана в виде обучения. Издание пишет, что Пентагон ограничен американскими законами и политикой, которые ограничивают помощь по безопасности военным правительствам. Однако все же они надеются отодвинуть россиян на второй план и вернуться к делу безопасности Западной Африки. По данным газеты, один из планов, который рассматривают США, заключается в том, чтобы третьи страны, особенно Марокко, обучали местные армии бороться с экстремистами.

В то же время источники рассказали журналистам, что известный американский подрядчик в сфере обороны Эрик Принс ведет переговоры о предоставлении услуг по охране африканским правительствам.

"Это изменение свидетельствует о том, что влияние России в Сахеле, полупустынной полосе, простирающейся через Мали, Буркина-Фасо, Нигер и другие страны, ослабевает после лет, когда Пригожин был одной из самых влиятельных фигур в этом регионе", - говорится в статье.

Эксперты рассказали, что участие РФ могло способствовать ухудшению ситуации с безопасностью в регионе, настолько, что Сахель, возможно, является самым горячим полем битвы в глобальной борьбе между исламскими боевиками и Западом и его союзниками.

По данным, проанализированным Африканским центром стратегических исследований, финансируемым Пентагоном, за последний год в связи с исламистским восстанием в Сахеле погибло почти 11 000 человек, из которых примерно половина погибла в прямых боевых действиях. При этом большинство атак сейчас происходит в Буркина-Фасо.

"Борьба Москвы в Африке демонстрирует ограниченность ее силы, особенно когда ее лучшие военные подразделения воюют в Украине", - цитирует WSJ европейских чиновников по вопросам безопасности.

При этом авторы пишут, что в 2021 году, когда наемники из "Вагнера" прибыли в Мали, правительство страны платило им 10 миллионов долларов в месяц за помощь в борьбе с повстанцами.

"Это была битва, которую французские и американские войска, а также американские советники не смогли выиграть, несмотря на многолетние усилия", - добавили журналисты.

Однако сейчас, согласно данным расследования организации Sentry, соучредителем которой является актер Джордж Клуни и которая борется против коррупции и незаконных финансовых потоков, миссия наемников "Вагнера" уже "превратилась в фиаско до прибытия подкрепления из Африканского корпуса".

Военное присутствие РФ в Африке - что известно

Как писал УНИАН, Россия собрала в Африке не менее 5 тысяч военных. По данным аналитиков, больше всего военных Россия держит в Ливии и Мали. Также среди стран, где замечали российских военных, есть Того, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Республика Сенегал, Бенин. Вскоре они могут появиться в Экваториальной Гвинее и Судане.

В Центральноафриканской республике до сих пор замечают наемников из "Вагнера". По данным СМИ, их там около 1500 человек. При этом президент страны Фостен-Арканж Туадера объясняет это необходимостью иметь доверенных военных для обеспечения безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: