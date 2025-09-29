Это может стать геймчейнджером: эксперт рассказал, получит ли Украина ракеты Tomahawk

Но для реального использования надо решить много технических вопросов, отметил Павел Нарожный.

Есть большая вероятность, что Украина действительно получит американские ракеты Tomahawk. Такое мнение в эфире "Радио NV" высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Риторика очень сильно меняется. Обычно, когда начинают о чем-то говорить, это решение растянется на несколько месяцев. Но в конце концов мы это получим", - сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что сейчас есть большое количество технических вопросов по использованию ракет Tomahawk Украиной. В частности это касается пусковых установок.

"Разрабатывается новая система Тайфун. Это такой огромный грузовик, который будет возить эту крылатую ракету, и с нее происходит пуск. Но пока что заказчиком этой системы выступает Германия. Возможно, эти пусковые платформы будут передаваться Украине. Если это произойдет, это может стать в какой-то степени геймчейнджером. Ну, то есть это достаточно серьезное оружие", - добавил Нарожный.

Эксперт отметил, что ракета Tomahawk имеет боеголовку весом в 450 килограммов и способна преодолевать расстояние до 1500 километров. В то же время, по словам Нарожного, это дозвуковая ракета, против которой у РФ есть много средств противодействия.

"Но мы видим, насколько дырявая их система ПВО. Что там до стратегических объектов долетают долетают украинские дроны и Нептуны. И враг не может их сбивать", - отметил Нарожный.

Ракеты Tomahawk: важные новости

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что окончательное решение по этому поводу будет принимать президент США.

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, если Украина получит эти ракеты и разрешение на их использование в радиусе 3 тыс. км, то в зоне поражения окажутся вражеская логистика среднего уровня, склады, арсеналы, аэродромы, полевые штабы и т.д.

