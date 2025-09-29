На экраны возвращаются "Дипломатка" и "Ведьмак".

Октябрь на Netflix обещает стать особенно насыщенным. Украинцев ждут долгожданные продолжения сериалов и новые проекты, которые точно не оставят никого равнодушным.

УНИАН решил собрать главные премьеры второго месяца осени, которые имеют все шансы оказаться в топ-10 самого популярного в Украине.

"Чудовища: История Эда Гинна"

Уже 3 октября новый сезон антологии Райана Мерфи раскроет историю одного из самых известных американских серийных убийц. Зрителям обещают зловещую атмосферу и глубокое погружение в психологию убийцы. Этот сезон уже назвали одним из самых жутких в серии.

Документальный фильм о Виктории Бекхэм

9 октября модная икона, дизайнер и жена легендарного футболиста раскроет свою историю. В фильме Виктория откровенно говорит о пути от звезды Spice Girls до влиятельной фигуры в мире стиля.

"Дипломатка"

16 октября популярный политический триллер возвращается с третьим сезоном. Главная героиня балансирует между опасными международными играми и сложными личными отношениями. Сериал, который часто сравнивают с "Карточным домом", получил много восторженных отзывов.

"Никто этого не хочет"

Второй сезон американского романтического комедийного сериала, который рассказывает об отношениях между агносткой-автором подкаста Джоэнн и раввином Ноем. Пара пытается найти общий язык, хотя и имеет кардинальные различия в мировоззрении. Продолжение истории ожидается уже 23 октября.

"Ведьмак"

30 октября фэнтезийный эпос возвращается с новыми сериями. Хотя Генри Кавилл покинул проект, Netflix делает ставку на новый этап истории и знакомых героев. Ожидается еще больше магии, политических интриг и масштабных сражений.

Напомним, ранее инсайдеры сообщили, что пятый сезон "Ведьмака" удивит фанатов тем, что генерала Менно Коегоорна сыграет женщина.

