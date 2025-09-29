Он был вынужден отменить все дела и срочно отвезти ребенка к врачу.

Известный украинский хореограф Евгений Кот заставил своих поклонников волноваться. Он поделился кадром из больницы и рассказал об ухудшении состояния здоровья его маленькой дочери.

В своем блоге в Instagram Женя сообщил, что ему пришлось поставить на паузу все планы и уделить внимание ребенку. Как оказалось, 1,5-летней Леле стало резко плохо.

Кот рассказал, что врачи обнаружили у его дочери определенную аллергическую реакцию. Однако, точный диагноз он не раскрыл.

Видео дня

"Отменить все дела, чтобы срочно поехать к врачу. К сожалению, у нас первая аллергия", - написал танцовщик в stories.

Также Евгений опубликовал фото из больницы. На кадре видно, как Леля сидит в кабинете у врача, тем временем ее мама Наталья пытается ее развлечь игрушкой.

Позже на связь вышла жена Евгения, Наталья и поделилась подробностями. По ее словам, у девочки есть сейчас такие симптомы, как насморк, зубная боль, аллергия и тревожное состояние. Она призналась, что к этому всему еще и пытается остановить грудное вскармливание, и пока что это дается для Лели очень болезненно.

"Полный комплект: сопли, зубы, аллергия, нервозность, а еще я забираю ГВ. Еще сдали кровь из пальчика - я думала, будет беда, но получилось быстро и почти безболезненно для всех", - написала Наталья.

Недавно Женя Кот поделился достижением своей дочери, которая понемногу осваивает танцы.

Вас также могут заинтересовать новости: