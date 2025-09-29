Вместе они представляли Украину на "Евровидении-2024".

Известная украинская рэперша Alyona Alyona, которая представляла Украину на "Евровидении-2024" вместе с Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева), отреагировала на слухи о том, что ее партнерша по сцене снова готовится к Нацотбору. Также она добавила, готова ли сама вернуться на конкурс.

В комментарии шоу "Тур звездами" alyona alyona подтвердила, что амбиции у Яны представлять Украину на "Евровидении" были всегда и до сих пор не исчезают, несмотря на то, что они уже ездили на конкурс вместе. По словам рэперши, она была бы очень рада, если бы ее коллега попытала удачу еще раз, ведь, по ее мнению, Jerry Heil заслуживает этого, как никто другой.

"Она до того, как со мной уйти, сама стучалась. Поэтому я думаю, что она эту амбицию вот так вот в кармашек сложила, со мной сходила, пришла и такая: "А вот у меня есть такая амбиция, я хочу ее реализовать". И Бог в помощь абсолютно. Она достойная, она крутая, она классная. Она - музыкант, хоровой певец, она вообще разножанровая и максимально музыкальная. И она, вот "вышла замуж за карьеру". Вот она очень трудолюбивая. Она достойна того, чтобы поехать еще раз. Если она соберется, я прям помогу чем смогу, скажем так, и поддержу", - заявила Alyona Alyona.

В то же время артистка поделилась мыслями относительно своего участия. Она призналась, была бы готова выступить на "Евровидении" во второй раз.

"Что касается меня, то мне ближе, наверное, история Лорин, знаете, исчезнуть. Все забыли, что-то соскучились, что-то не было, а потом так бам, добрый день - я такая есть. А сейчас мне больше интересно продюсерство, кому-то помочь написать. Я получила опыт, я бы его так перекрестила и кому-то помогла", - отметила рэперша.

