Полковник Маркус Райзнер отметил, что впервые за долгое время заметны результаты воздушной кампании Украины против России.

Администрация президента США Дональда Трампа, очевидно, оказалась в той же ситуации, что и в конце своего срока Джо Байден: когда Украине дали разрешение на временное использование западного оружия большой дальности глубоко на территории России. Полковник Маркус Райзнер отмечает, что поскольку даже при президентстве Трампа российский диктатор Владимир Путин не изменил своей позиции, Вашингтон может снова разрешить атаки глубоко на территории России, пишет NTV.

Полковник рассказал изданию, что если бы Украина получила крылатые ракеты типа Tomahawk, у нее бы появилась возможность атаковать критические объекты российских вооруженных сил - узлы связи, логистические узлы, районы сосредоточения войск за линией фронта и тому подобное. По его мнению, это бы помешало стране-агрессору готовиться к новой весенне-летней наступательной операции.

Немецкий военный не исключает, что, возможно, Украина уже получила разрешение от США на использование ракет ATACMS или HIMARS с целью осуществления определенных атак на территории России. Например, упоминается недавнее попадание в завод в российском Брянске и масштабное отключение электроэнергии в Белгороде.

Однако доказательств, что были использованы именно американские ракеты, не было предоставлено. Если они будут и подобные атаки станут более частыми, по мнению полковника, это будет означать, что США, очевидно, предоставили Украине соответствующие разрешения.

Также Райзнер признает, что впервые за долгое время заметны результаты воздушной кампании Украины против России. В частности, по оценкам различных экспертов, сейчас до 25% нефтедобывающих мощностей России недоступны.

Военный добавил, что Украина успешно нацелена на "Ахиллесову пяту" России, ведь валютные поступления от продажи нефти за границу помогают существовать российской военной промышленности.

По мнению Райзнера, появление российских беспилотников над Скандинавией, Балтией и в других странах Европы вплоть до Румынии является признаком того, что давление на Россию дает результат.

Он не исключает, что таким образом Россия пытается отвлечь внимание от этого, проникая глубоко в территорию НАТО. Также из-за присутствия неустановленных беспилотников странам Европы приходится привлекать средства противовоздушной обороны, которые страны НАТО, возможно, не предоставят Украине.

Передача ракет Tomahawk Украине: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что у Украины есть большие шансы получить американские ракеты, о передаче которых просил президент США Владимир Зеленский недавно у главы Белого дома. Нарожный отметил, что если уже началось обсуждение этой темы, то мы можем получить это оружие, но решение может растянуться на месяцы. По мнению эксперта, сейчас есть большое количество технических вопросов по использованию ракет Tomahawk Украиной. В частности это касается пусковых установок.

Также мы писали, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские военные специалисты внимательно следят за новостями о возможной передаче Украине ракет "Томагавк" и предоставлении разрешения президентом США Дональдом Трампом наносить ВСУ удары вглубь России. Песков отметил, что эти заявления "очень серьезные", поэтому их изучают и анализируют.

