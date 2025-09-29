По словам многих пользователей, Безос почти 30 лет назад был более "приземленным".

В сети пользователи начали активно обсуждать архивное видео с миллиардером и основателем Amazon Джеффом Безосом, которое было записано в 1996 году. В интервью "The Computer Chronicles" он рассказал о своей компании, которая только начала свой путь, а также о потенциале интернет-коммерции.

Как пишет UNILAD, это видео возродило интерес интернет-пользователей к истокам корпорации Amazon. Более того, люди удивляются тому, как раньше выглядел и вел себя основатель одной из самых известных и дорогих компаний в мире.

"Если бы наш каталог был на бумаге, он был бы размером с семь телефонных справочников Нью-Йорка", - сказал Безос в интервью, описывая свою компанию.

В издании напомнили, что сперва Amazon являлся интернет-магазином по продаже книг, но позже стал продавать видео, музыку и различные физические товары. В наше время трудно перечислить все услуги, которые предоставляет эта корпорация.

Многие интернет-пользователи отметили, что в этом интервью Безос казался более "приземленным" и скромным. Некоторые люди пошутили, что тогда он не был похож на кинозлодея.

"Раньше он не выглядел как злодей из фильмов о Джеймсе Бонде", - написал один из пользователей.

В издании добавили, что сейчас 61-летний Безос ведет роскошный образ жизни. По имеющимся данным, его недавняя свадьба с американской актрисой и журналисткой Лорен Санчес обошлась в 56 миллионов долларов.

Любимый вопрос Джеффа Безоса на собеседовании

Напомним, что ранее бывший руководитель Amazon Дэн Роуз рассказал, что у миллиардера Джеффа Безоса в 1999-2006 годах был любимый вопрос, который он задавал людям на собеседованиях. Он был довольно коротким - основатель Amazon спрашивал у кандидатов, считают ли они себя везунчиками.

Этот вопрос может показаться чудаковатым, но психологи уверены, что это эффективный способ проверки некоторых важнейших качеств для успеха в бизнесе, включая скромность, инициативность и оптимизм.

Венчурный инвестор Патрик Майр считает, что этот вопрос является отличным способом оценить скромность кандидата на должность.

