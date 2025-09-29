Gripen - это многоцелевой истребитель, который по функционалу похож на F-16.

Шведские истребители Gripen - многофункциональные и простые в эксплуатации, но для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя нужно не большое их количество, а соответствующее качество. Об этом в комментарии УНИАН заявил авиаэксперт, ведущий сотрудник НАУ Валерий Романенко.

"Gripen - это многоцелевой истребитель, и он по функционалу такой же, как и F-16. То есть это универсальный самолет. Это штурмовик, бомбардировщик, разведчик, истребитель, перехватчик - все, что угодно, в зависимости от того, какая программа вложена в этот самолет, и в зависимости от подвешенного вооружения", - сказал он.

По словам эксперта, этот самолет прост в эксплуатации, намного проще, чем F-16.

"Зависит от того, какие Gripen нам дадут. Есть новая генерация, а есть Gripen старые, такие как, например, у чехов и венгров. Такие ничем по своим характеристикам не отличаются от F-16 тех, что мы получили. Другое дело, если мы получим более новые модели. Но это крайне маловероятно, я в это не верю", - пояснил он.

В целом, по словам Романенко, Украина получит новый тип самолета, который способен нести ракеты Taurus, но не те, что немцы не хотят передавать, а более легкие - с меньшей дальностью.

"В общем, истребители тоже одноместные, по эксплуатационным расходам Gripen - самый дешевый из самолетов этого назначения. У нас уже будет F-16, будет Gripen, есть Mirage, и еще четыре с половиной типа наших самолетов, но они уже практически существуют почти в единичных экземплярах", - пояснил эксперт.

Он также рассказал, что на фронте разные самолеты смогут компоноваться.

"Никаких изменений не будет. Зависит от того, какие Gripen мы получаем. Скорее всего, сначала мы получим старые модели. И поэтому никакой разницы, они тоже будут истребителями, перехватчиками ПВО. Скажем так, 70% их боевых миссий снова будет заключаться в отражении воздушных атак. А чтобы повлиять на ситуацию на поле боя, нам нужно качество самолетов, а не количество. Сколько бы мы ни получили F-16 и Gripen старой модификации, все равно они не способны на равных проводить воздушные бои с российскими истребителями. Когда мы получим самолеты типа, скажем, французского Rafale или Eurofighter Typhoon, тогда мы сможем на равных проводить с ними бои", - пояснил Романенко.

Относительно того, готовы ли украинские пилоты управлять Gripen, то по словам эксперта, все же придется пройти обучение в течение трех месяцев.

"Если это пилоты с F-16, то им нужно будет, скажем так, три месяца для переобучения. Это стандартный срок. А не полгода и изучение английского языка", - добавил он.

Украина получит шведские истребители Gripen - что известно

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что авиапарк Воздушных сил Вооруженных сил Украины пополнится шведскими истребителями четвертого поколения Gripen. По его словам, ожидаются дополнительные поставки самолетов. Среди них, кроме шведских истребителей, также американские F-16 и французские Mirage, которые уже эксплуатируются украинскими пилотами.

В то же время генерал-лейтенант не стал уточнять, когда они поступят и в каком количестве.

