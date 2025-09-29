По словам эксперта, есть бизнесы, которые пользуются статусом защищенных и сознательно избегают оплаты.

Рекордные долги "Укрэнерго" ставят под угрозу стабильность рынка электроэнергии. Причиной роста задолженности является привилегированное положение так называемых защищенных потребителей. Об этом заявил эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.

"И эта сумма – более 39 миллиардов – это рекордный долг "Укрэнерго". Во-первых, это абсолютно заводит в нежизнеспособную позицию "Укрэнерго", которая сейчас и без того находится в дефолте и не может привлекать средств для своих производственных целей. Второе – это ставит под удар весь рынок. Надо эту проблему решать. А чтобы решать проблему, надо ее озвучить. А проблема заключается в том, что у нас огромное количество потребителей находится в преференциальном положении, что им разрешено не платить, потому что они отнесены в категорию защищенных потребителей", – подчеркнул он.

По словам эксперта, ситуация неоднородная: есть предприятия, которые действительно не могут платить из-за отсутствия средств. В то же время есть бизнесы, которые пользуются статусом защищенных и сознательно избегают оплаты.

"Кто-то не платит, потому что он попадает в такую ситуацию, потому что это тарифная компания, например, как водоканал, и у него просто нет средств, а кто-то не платит, потому что он знает, что ему можно не платить", – пояснил Прокип.

Он отметил, что в этом году Нацкомиссия по регулированию энергетики сделала несколько важных шагов для уменьшения долгов.

"В этом году, наверное, пришло время похвалить регулятора, потому что был принят ряд решений, которые были призваны на сокращение долгов. Это и принятие более-менее адекватного тарифа на передачу электроэнергии, что, по сути, позволило, по крайней мере, не генерировать новых долгов перед "зелеными". Были решения относительно тарифов на распределение", – сказал он.

Напомним, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, сокращение перечня защищенных потребителей входит в полномочия Кабинета Министров. Он добавил, что соответствующая задача уже была поставлена перед Министерством энергетики, и оно должно до конца этого года разработать проект постановления правительства, который предусматривает новый механизм формирования перечней защищенных потребителей.