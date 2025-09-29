В православный праздник сегодня просят здоровья, мира и святого покровительства.

30 сентября по новому церковному календарю вспоминают святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Главные особенности даты, какие с ней связаны традиции и приметы, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

30 сентября (в старом календаре это дата 13 октября) украинские православные чтят память святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Откуда был родом святитель Михаил, точно неизвестно: некоторые источники говорят, что он походил из Сирии, другие - из Болгарии. Но известно, что в 988 году Константинопольский патриарх Николай II направил Михаила в Корсунь - чтобы он крестил там равноапостольного князя Владимира Великого. Вскоре после этого святитель вместе с князем отправились в Киев, где крестили город и всю Киевскую Русь. Сначала митрополит крестил княжескую семью и бояр, а затем народ, который собрался на берегах Днепра. Также Михаил благословил Владимира на строительство Десятинной церкви в Киеве.

Святитель активно способствовал распространению христианства: он проповедовал, а также закладывал строительство новых храмов и монастырей. По инициативе митрополита появились Михайловский Златоверхий и Киево-Межигорский монастыри. Кроме этого, святитель Михаил ездил с проповедями в Ростов и Новгород, именно он основал в Ростове первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Умер митрополит в 991 году, похоронили его в Десятинной церкви. Позже святые мощи перенесли в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры, а в 1730 году - в Успенский храм.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

по новому стилю вспоминают священномученика Григория, епископа, просветителя Армении;

мучениц Рипсимию, Гаянию и еще 35 святых дев.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 30 сентября чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

О чем помолиться в этот день, главные традиции и что нельзя делать сегодня

Святого Михаила просят о покровительстве Киева, а также молятся ему о мире в доме, исцелении от болезней и утешении в скорби.

В народе день прозвали Михаил-соломенный, название дня пошло от давних традиций и обрядов. Дело в том, что раньше в эту дату меняли солому в матрасах - старую сжигали, а новую застилали. Считалось, что такой обряд охраняет от дурного глаза и несчастий.

Поэтому сегодня по народным обычаям 30 сентября нужно обязательно покупаться, надеть чистую одежду, сменить постельное белье и выкупать детей - чтобы зима прошла без болезней. Также в этот день наводят порядок в доме, а порог окропляют святой водой - для защиты от злых сил.

Церковь в этот день предостерегает от ссор и ругани, не следует сквернословить, сплетничать, завидовать. Жадности, отказ в помощи, обиды, месть и осуждение, а также отчаяние – недопустимы.

Согласно народным поверьям, в этот день не советуют:

лениться - святой Михаил всю жизнь провел в трудах и заботах.

носить грязную или поношенную одежду, чтобы не навлечь болезни;

начинать ремонт или новое строительство - лучше перенести на другой день, чтобы не быть в убытке.

Также наши предки верили в то, что сломанные деревья или вырванные с корнями растения в этот день - знак присутствия темных сил. Поэтому старались быть осторожными и внимательно следили за приметами. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 30 сентября

По погоде этого дня судят о том, какой будет зима в этом году, а также погода в ближайшие дни:

журавли уже улетели на юг - рано похолодает и зима будет холодной;

стоит сухая и теплая погода - зима задержится в пути;

дождь пошел - будет много снега зимой;

утро выдалось пасмурным - еще будут теплые денечки;

луны не видно из-за тумана - к ненастью.

Считается, что если на Михаила выпадет первый снег, то настоящая зима придет нескоро.

