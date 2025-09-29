Одному из сыновей супругов резко стало плохо.

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко, Инна призналась, с какими трудностями сталкивается во время воспитания четырех детей. Семья пережила тяжелый понедельник.

В своем блоге в Instagram адвокат рассказала, что утро понедельника стало для их семьи очень стрессовым. Как оказалось, их старшему сыну Марку стало плохо, у мальчика разболелась шея и его необходимо было отвезти к врачу. Поэтому родителям пришлось жертвовать своими планами и работой, чтобы кого-то из детей отправить в школу, кого-то в садик, а кого-то в больницу.

"Марк проснулся с сильной болью в шее, не может двигаться, плачет... а нам всем надо идти, кому-то везти одну половину детей, кому-то другую. А потом день расписан", - поделилась Инна.

Она также рассказала, как ей удалось разрешить ситуацию, назвав это "кризисным менеджментом многодетного родительства".

"Начинаются торги, чья работа сегодня менее важна. Тим поехал на эфир, я записываю к врачу, жду няню, которая побудет с Марком, пока я отведу Марселя (потому что с няней он в садик не пойдет), потом возвращаюсь домой и жду мужа, и бегу на съемку, потому что запись к врачу на 11:30 - это уже будет смена мужа", - пояснила Мирошниченко.

