По его словам, помочь в достижении этих целей могут ракеты Tomahawk.

Российская Федерация может пойти на мир только при выполнении двух условиях. Одно из них – потеря боеспособности российскими оккупационными войсками.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспрессо" ветеран, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он отметил, что американские ракеты Tomahawk могут серьезно усилить переговорные позиции Украины.

"Ведь давайте смотреть в суть проблемы. При каких условиях Россия пойдет на мир? Только при одном из двух условий: либо российская армия полностью потеряет свою боеспособность, либо в самой России наступит полный экономический коллапс и хаос в государственном управлении", – пояснил он.

Дикий говорит, что Россия всерьез будет говорить о достижении мира, когда одно из этих условий станет реальностью. А в идеале – когда совпадут оба. И пока ни одно из этих условий не выполнено, мира "точно не будет", подчеркнул ветеран.

"Соответственно, любое, что может приблизить одну из этих промежуточных целей на пути к миру, – полезно. И Tomahawk может стать достаточно эффективным средством для достижения обеих этих целей. Это может повлиять как на боеспособность российской армии, так и на экономику и управление государством", – констатировал Евгений Дикий.

Ракеты Tomahawk для Украины: что говорят другие эксперты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Украинские эксперты поделились своими мыслями о том, как они могут помочь в войне с Россией.

К примеру, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный говорит, что существует много технических вопросов по использованию ракет Tomahawk Украиной.

В то же время авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что в случае получения этих ракет Украиной война на истощение может приобрести совсем другой характер. По его словам, в радиус действия этих ракет могут попасть два российских завода, которые выпускают "Шахеды".

