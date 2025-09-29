По мнению Трампа, мир на Ближнем Востоке уже близко.

После переговоров президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели пресс-конференцию, на которой поделились планом прекращения войны в секторе Газа.

В частности, глава Белого дома предложил план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС, который состоит из 20 пунктов. Этот план предусматривает:

Газе появится временное внешнее управление с международным участием. Также будут размещены международные силы для стабилизации ситуации.

Принудительного перемещения жителей Газы не будет. "Никого не будут заставлять покинуть Газу, но те, кто захочет уехать, смогут это сделать и вернуться", - добавил глава Белого дома.

ХАМАС будет отстранен от управления Газой. Если участники этого движения готовы сложить оружие добровольно, им обещают амнистию.

В течение 72 часов после того, как Израиль официально согласится на это соглашение, все заложники, живые или погибшие, должны быть освобождены.

Израиль готов освободить 250 человек, получивших пожизненный срок и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

"Мы создаем совет управления Газы. Туда войдут многие уважаемые люди. Туда войду я, Тони Блэр. Мы будем работать со Всемирным банком и другими институтами. ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой. Прямо или косвенно", - заявил президент США.

При этом, план Трампа не предусматривает аннексию или оккупацию анклава Израилем.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Израиля в Белом доме поблагодарил Беньямина Нетаньяху "за согласие с планом по Газе".

"Мы находимся очень близко, ближе, чем близко...Мы говорим о будущем не только в Газе, а о мире на Ближнем Востоке. Исторический день. Иран, торговля, расширение Авраамского мирного договора (между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем, - прим.ред), завершение войны в Газе - как часть общего плана. Поддержка, которую мы чувствовали из стран региона - невероятная", - рассказал глава Белого дома.

При этом, Трамп отметил, что если ХАМАС не согласится на предложение, то Израиль будет вынужден сделать то, что должен сделать.

"Люди хотят мира. Давайте не забывать, что ХАМАС был избран народом Газы. И Израиль отдал эту землю ради мира. Лучшую землю. Кто вообще так делает? И ХАМАС построил там сотни миль тоннелей и террористическую инфраструктуру в больницах, школах, мечетях", - отметил Трамп.

Президент США также объявил о запуске трехстороннего формата между Израилем, США и Катаром, чтобы избежать в будущем недоразумений.

В то же время, Нетаньяху заявил, что ХАМАС должен немедленно освободить заложников и сложить оружие, тогда Израиль готов к "скромному отступлению".

"Под вашим руководством мы делаем шаг навстречу прекращению войны и достижению мира. Вот наш план. Все наши люди, находящиеся в заложниках, немедленно возвращаются домой. ХАМАС разоружен, Газа разоружена. ХАМАС отстранен от руководства", - заявил премьер Израиля.

При этом, он добавил, что если ХАМАС не согласится с планом Трампа или же будет делать вид, что согласился, но будет поступать иначе, тогда Израиль доведет дело до конца самостоятельно.

"По-хорошему, по-плохому, по-плохому. Но все цели будут достигнуты", - заявил Нетаньяху.

Война в Газе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Италия назвала одно условие, при котором признает Палестину. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ХАМАС должен освободить всех заложников, которых он взял во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Мелони добавила, что ХАМАС, которую США, Великобритания и ЕС считают террористической организацией, должен согласиться не быть участником будущей палестинской администрации. Однако ХАМАС не показал свою готовность выполнить ни одно из требований.

Также мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Энтони Блэр хочет принять активное участие в развитии Палестинского государства. Он готов взять на себя роль руководителя временной международной администрации сектора Газа. Блэр обсуждал с президентом США мирный план, который предусматривает создание Палестинского комитета для управления разрушенным сектором Газы, который бы контролировался международным наблюдательным советом.Как отмечает Financial Times, после увольнения с поста премьер-министра Блэр долгое время занимал должность посланника по вопросам Ближнего Востока, а в последнее время активно продвигал план международной опеки над сектором Газы после окончания войны.

