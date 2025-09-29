Австралийская говядина почти полностью вытеснила американскую из Китая.

Говядина из Австралии заменила американскую на рынке Китая из-за торговой войны президента США Дональда Трампа с Поднебесной. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным статистики, в августе 2025 года США экспортировали в Китай говядины на 9,5 млн долл., тогда как за аналогичный месяц прошлого года этот показатель составлял 125 миллионов долларов. В июле 2025-го было 8,1 млн долл. против 118 млн долл. в июле-2024.

В то же время поставки говядины из Австралии в Китай до марта в течение двух лет держались в среднем вокруг планки в 140 млн долларов в месяц. Они выросли до 221 млн долларов в июле и 226 млн долларов в августе.

Поставки США в Китай резко выросли в 2020 и 2021 годах после того, как Трамп во время своего первого срока заключил торговое соглашение с Пекином. В марте этого года Поднебесная не продлила срок действия разрешений сотням американских мясных предприятий, а Трамп начал тарифную войну.

Другие американские сельскохозяйственные экспортные товары в Китай, крупнейшего импортера продовольствия в мире, также пострадали от таможенных войн президента США. Только на сое американские фермеры потеряли миллиарды долларов в течение текущего сезона сбора урожая.

Китай играл важную роль для американских переработчиков говядины, платя премиальные цены за некоторые виды мяса, менее популярные в США.

Сейчас производство говядины в Австралии достигло исторических максимумов, а мясо намного дешевле. К тому же Канберра не только поставляет больше в Китай, но и экспортирует рекордные объемы в США.

Будущие торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном могут положить конец блокировке. В то же время все поставщики говядины в Китай подпадают под расследование Пекина по импорту, которое может привести к ограничению торговли для борьбы с избытком поставок говядины в Китае. Расследование продлится до 26 ноября.

Как торговая война США и Китая ударила по Европе

В начале сентября Китай обвинил производителей свинины из стран Евросоюза в демпинге, который вредит его собственной промышленности, и ввел против них пошлины в размере до 62%. Такой ход Пекина стал ответом на европейские тарифы на импорт китайских электромобилей.

В то же время из-за таможенных войн США и Китая оказалась под угрозой и промышленность ЕС. Америка сократила поставки магнитов, содержащих редкоземельные металлы, в Европу. Это еще больше усилило зависимость стран ЕС от поставок из Китая.

