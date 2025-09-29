Ранее россияне начали требовать смягчить санкции из-за дефицита запчастей к самолетам.

Пассажирские авиакомпании России впервые получат грузовые самолеты под разбор на запчасти. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным самих россиян, грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" передаст восемь своих грузовых Boeing "Аэрофлоту". Речь идет о шести Boeing 737, а также о двух Boeing 747.

Сумма сделки составляет около 130 млн долларов. На рынке оценивают приобретение "Аэрофлота" как "крайне выгодное".

Как сообщил близкий к "Аэрофлоту" источник, самолеты будут переданы в финансовый лизинг компаниям группы, которые называются "Россия" и "Победа". Передача бортов ожидается в ближайшее время.

Специалисты рынка не верят в потенциальное грузовое применение этих самолетов вышеназванными перевозчиками.

Гораздо более целесообразным они считают использование запчастей с этих бортов в интересах собственного парка.

"Экономическая эффективность сделки заключается в том, что приобрести тот же объем комплектующих будет в разы дороже", – говорит один из них.

Отметим, что с 2006 до конца 2009 года у "Аэрофлота" функционировал дочерний эксплуатант с флотом грузовых широкофюзеляжных самолетов – "Аэрофлот Карго" (признан банкротом в 2010 году), после чего перевозчик сосредоточился на пассажирских перевозках.

Эксперты сомневаются, что группа вернется в бизнес полетов на грузовых самолетах, поскольку в условиях стагнации рынка грузоперевозок в России нет потребности в дополнительных бортах.

Конвертацию бортов в пассажирские эксперты также считают невыполнимой из-за высокой стоимости опытно-конструкторских работ. Таким образом, наиболее рациональным специалисты видят именно использование самолетов в качестве доноров запчастей.

Кризис российской гражданской авиации

Эксперты считают, что из-за введенных санкций пассажирские самолеты в РФ находятся в ужасном состоянии. Отсутствие новых бортов и западных запчастей приводит к авариям и катастрофам.

Как ранее сообщалось, за 11 месяцев прошлого года произошло 208 авиационных инцидентов – на четверть больше, чем в 2023-м. Почти каждый второй случай связан с отказом двигателей или поломками шасси.

РФ пытается строить собственные пассажирские самолеты, однако на сегодня практически все попытки завершились безрезультатно. Ранее УНИАН сообщил, что Россия построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала.

В феврале 2024 года стало известно, что флагманский проект россиян – авиалайнер МС-21 начнут поставлять авиакомпаниям РФ не ранее 2025-2026 годов. Это при том, что ранее серийное производство самолета предполагалось начать в 2016-м.

