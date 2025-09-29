Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) должно проверить декларацию председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева на предмет соответствия задекларированных доходов и стиля жизни его семьи во Франции, считает политолог Алексей Голобуцкий.

"В последнее время появляется все больше информации о квартире в Париже, где живет семья Гетманцева. Сам депутат объясняет, что эта недвижимость принадлежит его матери. Но если посмотреть на задекларированные доходы и сравнить их с расходами на проживание во Франции, возникает логичный вопрос - на какие средства живет его семья", - отметил Голобуцкий.

Согласно декларации за 2024 год, доход депутата составил 994,3 тыс. грн (примерно 22 тыс. евро). При этом расходы на содержание семьи из трех детей в Париже, по оценкам экспертов, могут достигать нескольких тысяч евро в месяц. Анализ деклараций также свидетельствует о росте сбережений Гетманцева в евровом эквиваленте.

"Эта ситуация выглядит по меньшей мере странной. НАПК должно было бы дать ответы, соответствует ли реальный стиль жизни задекларированным доходам", - подчеркнул Голобуцкий.

Как сообщали СМИ, Гетманцев задекларировал квартиру во Франции площадью 143 кв. м стоимостью около 10 млн грн, в которой живет его семья. Недвижимость оформлена на мать народного депутата.